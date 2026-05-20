Coincé à l’OL, Paulo Fonseca a une dette énorme

Lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2027, Paulo Fonseca n’a pas encore prévu de prolonger son contrat. L’entraîneur des Gones a tout de même certifié qu’il ne bougerait pas cet été, notamment en raison de sa dette envers ses supérieurs.

Si Paulo Fonseca minimise l’échec dans la course au podium de Ligue 1 , ce n’est sans doute pas le cas de la direction. L’Olympique Lyonnais se serait réjoui d’une qualification directe en Ligue des Champions avec les recettes qui vont avec. Et pour cause, sa situation financière reste alarmante. Le club rhodanien doit vendre pour 20 millions d’euros avant la fin du mois de juin, prévient L’Equipe, et peut-être pour 60 millions d’euros durant le mercato estival s’il n’atteint pas le tableau final de la C1.

Dans ce contexte, l’entraîneur des Gones se montre lucide sur la marge de manœuvre de l’Olympique Lyonnais. « Si nous aurons des moyens la saison prochaine ? Pas tout de suite, a répondu Paulo Fonseca au quotidien sportif. C'est impossible. Nous devons être réalistes. Le problème (financier) n'est pas terminé. En 2025-2026, c'était l'année zéro. En 2026-2027, ce sera l'année 0,5. Nous avons besoin de vendre car il n'y a pas d'argent pour investir. » La crise serait-elle à l’origine de sa situation contractuelle ?

Sous contrat jusqu’en 2027, le Portugais n’a toujours pas prolongé. « Il me reste une année. Je ne suis pas préoccupé par cette situation. Nous avons le temps. Je vais rester. Je ne peux pas oublier ce que le club a fait avec moi pendant mes neuf mois de suspension. C'était difficile d'avoir plus de soutien. Je pense que Lyon est un grand club, avec des difficultés ponctuelles. J'ai de l'ambition pour l'OL. Déjà d'être plus compétitif la saison prochaine. Nous pouvons y parvenir », a rassuré Paulo Fonseca, reconnaissant envers ses dirigeants.