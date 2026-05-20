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Paulo Fonseca

Coincé à l’OL, Paulo Fonseca a une dette énorme

OL20 mai , 18:30
parEric Bethsy
4
Lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2027, Paulo Fonseca n’a pas encore prévu de prolonger son contrat. L’entraîneur des Gones a tout de même certifié qu’il ne bougerait pas cet été, notamment en raison de sa dette envers ses supérieurs.
Si Paulo Fonseca minimise l’échec dans la course au podium de Ligue 1, ce n’est sans doute pas le cas de la direction. L’Olympique Lyonnais se serait réjoui d’une qualification directe en Ligue des Champions avec les recettes qui vont avec. Et pour cause, sa situation financière reste alarmante. Le club rhodanien doit vendre pour 20 millions d’euros avant la fin du mois de juin, prévient L’Equipe, et peut-être pour 60 millions d’euros durant le mercato estival s’il n’atteint pas le tableau final de la C1.

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Dans ce contexte, l’entraîneur des Gones se montre lucide sur la marge de manœuvre de l’Olympique Lyonnais. « Si nous aurons des moyens la saison prochaine ? Pas tout de suite, a répondu Paulo Fonseca au quotidien sportif. C'est impossible. Nous devons être réalistes. Le problème (financier) n'est pas terminé. En 2025-2026, c'était l'année zéro. En 2026-2027, ce sera l'année 0,5. Nous avons besoin de vendre car il n'y a pas d'argent pour investir. » La crise serait-elle à l’origine de sa situation contractuelle ?
Sous contrat jusqu’en 2027, le Portugais n’a toujours pas prolongé. « Il me reste une année. Je ne suis pas préoccupé par cette situation. Nous avons le temps. Je vais rester. Je ne peux pas oublier ce que le club a fait avec moi pendant mes neuf mois de suspension. C'était difficile d'avoir plus de soutien. Je pense que Lyon est un grand club, avec des difficultés ponctuelles. J'ai de l'ambition pour l'OL. Déjà d'être plus compétitif la saison prochaine. Nous pouvons y parvenir », a rassuré Paulo Fonseca, reconnaissant envers ses dirigeants.
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Ce bon vieux jus de cyprine 😂😂😂😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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