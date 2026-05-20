Un entraîneur de Nantes à l'OM, ça chauffe

L’entraîneur nantais Nicolas Chabot est plus que jamais le favori pour la succession de Corinne Diacre à la tête de l’équipe féminine de l’Olympique de Marseille.

Il y a quelques jours, l’Olympique de Marseille annonçait le départ de Corinne Diacre . Un an seulement après son arrivée en Provence, l’ex-sélectionneuse de l’équipe de France (51 ans) a donc quitté son poste, maintien en poche. Même si elle a atteint l’objectif fixé par Pablo Longoria en début de saison, la natif de Croix ne se voyait pas poursuivre l’aventure à l’OM et les deux parties se sont quittés d’un commun accord. Comme sur sa section masculine, le flou est toujours épais quant à l’identité de l’entraîneur des féminines pour la saison prochaine.

Ouest France, la possibilité de voir Nicolas Chabot à Marseille a pris encore un peu plus d’épaisseur au cours des dernières heures puisque Pierre-Alain Picard, actuel entraîneur de Dijon, est lui fortement pressenti pour atterrir au FC Nantes. Une piste semble néanmoins se préciser, celle menant à Nicolas Chabot, lequel a réalisé un travail remarquable avec l’équipe féminine du FC Nantes cette saison, se classant 4e de D1 Arkema derrière les trois ogres que sont le Paris FC, le PSG et l’Olympique Lyonnais. A en croire les informations du journal, la possibilité de voir Nicolas Chabot à Marseille a pris encore un peu plus d’épaisseur au cours des dernières heures puisque Pierre-Alain Picard, actuel entraîneur de Dijon, est lui fortement pressenti pour atterrir au FC Nantes.

Nicolas Chabot très proche de l'OM

L’Equipe précise de son côté que Nicolas Chabot a aussi le choix de découvrir l’étranger pour la suite de sa carrière puisqu’il dispose de solides intérêts en Espagne. La tendance est néanmoins à ce qu’il reste en France, et la piste marseillaise est là aussi confirmée, notre confrère Cyril Olivès-Berthet estimant que l’OM « tient la corde pour l’accueillir ». Les dirigeants marseillais, qui ont bien d’autres chats à fouetter en ce moment, ont en tout cas intérêt à vite conclure la venue de l’entraîneur nantais, avant que celui-ci s’impatiente et finisse par céder aux sirènes de l’étranger.