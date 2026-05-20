Arsenal : Londres prépare déjà la victoire face au PSG

Avant même de connaître l'issue de la finale de la Ligue des champions, Arsenal a déjà prévu une parade londonienne pour célébrer la saison avec ses supporters, et surtout le titre en Premier League.

Arsenal n'a pas encore disputé son dernier match de Premier League , mais a déjà la certitude de finir premier. 22 ans après leur dernier titre de champions d'Angleterre, les Gunners ont profité du match nul de Manchester City à Bournemouth pour valider leur première place à l'avant-dernière journée. Un résultat qui vient clore une nouvelle saison rocambolesque mais au dénouement fort joyeux pour les supporters du club nord londonien.

En attendant, la saison n'est pas encore totalement terminée puisque les hommes de Mikel Arteta doivent affronter le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions. Une sorte de remake de la demi-finale de l'an passé, mais avec la coupe aux grandes oreilles à la clé. Et avant même le coup d'envoi de la rencontre, le club a déjà prévu sa parade dans Londres.

Arsenal défilera dans Londres

Selon des informations d'abord parues dans la presse anglaise ce mercredi, Arsenal a déjà prévu une parade avec un bus à impériale dans les rues du Nord de Londres, terres des Gunners. Et ces célébrations n'auront pas lieu avant la finale de la Ligue des champions, mais bien après. En effet, c'est la date du dimanche 31 mai qui a été validée par le club et les autorités britanniques. Comme l'indique le communiqué du club, le défilé commencera à 14h, heure locale. Le trajet reste encore à confirmer, mais il pourrait ressembler à celui qui avait été prévu il y a deux ans, avant qu'Arsenal ne se loupe dans le sprint final.