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TV : Fribourg - Aston Villa, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Europa League20 mai , 15:40
parQuentin Mallet
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A quelques jours de la finale de la Ligue des champions, c'est d'abord au tour de sa petite sœur de rendre son verdict. Le SC Fribourg et Aston Villa se retrouvent ce mercredi soir pour tenter de décrocher la Ligue Europa.

Quelle heure pour Fribourg - Aston Villa ?

C'est une finale de Ligue Europa particulièrement surprenante qui se profile. D'un côté, le SC Fribourg, septième de Bundesliga avec 13 victoires en championnat cette saison. De l'autre, Aston Villa, qui devrait terminer quatrième de Premier League. Après avoir respectivement éliminé Braga et Nottingham Forest, les deux formations jouent un titre européen et une qualification pour la prochaine Ligue des champions ce mercredi 20 mai 2026. Le coup d'envoi sera donné à 21h00 au Besiktas Park, enceinte du club éponyme. C'est d'ailleurs François Letexier qui sera au sifflet pour cette rencontre.

Sur quelle chaîne suivre Fribourg - Aston Villa ?

Comme d'habitude depuis le début de la saison, ce match de Ligue Europa sera à suivre sur Canal+Foot, diffuseur officiel de la compétition.

Les compos probables de Fribourg - Aston Villa : 

Pour cette rencontre, Fribourg arrivera avec un effectif quasiment au complet. Yuito Suzuki ne sera pas de la partie compte tenu de sa récente fracture de la clavicule, tout comme Patrick Osterhage et Max Rosenfelder. Pour Julian Schuster, cette finale est en tout cas l'occasion de rentrer dans l'histoire du football allemand. Pour rappel, Fribourg n'a jamais disputé de finale européenne de son histoire, tandis que son meilleur classement en Bundesliga n'est que troisième.
La compo probable de Fribourg : Atubolu - Kubler, Ginter, Lienhart, Treu - Eggestein, Hofler - Beste, Manzambi, Grifo - Matanovic

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Côté Aston Villa, on est clairement sur une équipe ultra favorite pour cette rencontre. Unai Emery connait sa partition sur le bout des doigts puisqu'il a déjà remporté la Ligue Europa à 4 reprises (3 avec Séville, 1 avec Villarreal). L'occasion de marquer encore un peu plus l'histoire de cette compétition est grande. Pour cette rencontre, il ne pourra toutefois pas compter sur Alysson, Barkley, Kamara et Madjo.
La compo probable d'Aston Villa : Martinez - Cash, Konsa, Torres, Digne - Lindelof, Tielemans - McGinn, Rogers, Buendia - Watkins
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