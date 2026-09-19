PSG : Dembélé accepte d'offrir le Ballon d'Or à Kvaratskhelia

PSG : Dembélé accepte d'offrir le Ballon d'Or à Kvaratskhelia

PSG19 sept. , 12:20
parHadrien Rivayrand
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Le PSG peut nourrir de grandes ambitions lors du prochain Ballon d'Or. Ousmane Dembélé pourrait encore rafler la mise, même s'il n'aurait aucun mal à voir son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia lui succéder.
Le Paris Saint-Germain surveillera avec attention les résultats du prochain Ballon d'Or. L'année passée, le club de la capitale avait vécu un moment historique avec le sacre d'Ousmane Dembélé. Les champions d'Europe peuvent encore espérer voir l'un de leurs joueurs décrocher le titre honorifique. Cela pourrait être Dembélé, mais aussi Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien sort d'une saison époustouflante, notamment en Ligue des champions. En tout cas, parmi ses grands soutiens, on retrouve un certain... Ousmane Dembélé.

Dembélé craque pour Kvaratskhelia

Lors d'un entretien accordé à Ligue 1+, l'international français a en effet apporté son soutien total à son ami et coéquipier, qu'il pense prêt à être Ballon d'Or : « Comme je l’ai dit, j’espère qu’un Parisien va le gagner. Surtout Kvara, qui a fait une très grande saison. On espère que ce soit lui, oui, moi. (...) Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde. Sa saison dernière est incroyable. Pas besoin de parler, on va laisser les votes. »

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À noter que l'ancien joueur du Napoli a de son côté soutenu... Ousmane Dembélé : « Je voterais pour Ous, sa faculté à mener l’équipe est très importante. On est heureux de l’avoir avec nous. »
La 70e cérémonie du Ballon d'Or 2026 aura lieu le lundi 26 octobre 2026 à Londres. Encore quelques semaines de suspense, donc, pour les joueurs concernés. Pour rappel, le PSG place dix joueurs parmi les 30 nommés au Ballon d'Or, un record historique pour une même écurie. Une immense fierté pour un Paris Saint-Germain qui sort de deux victoires de suite en Ligue des champions et qui compte encore marquer l'histoire cette saison dans la plus belle des compétitions européennes.
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