PSG : Dembélé accepte d'offrir le Ballon d'Or à Kvaratskhelia

Ce n est tout à fait le résumé de l interview de Paulo Fonseca : corentin à eu des petits soucis physiques mais rien d inquiétant... Voir l article sur l ol play ..
C'est l'ASSE qui est le banlieusard de l'OM... comme le PSG qui n'est juste qu'une publicité du Qatar. ^^
Oui... au moyen-âge, lorsque les poteaux étaient encore carrés. 🤣
Tu devrais prévoir des mouchoirs. ^^
Aurélien Tchouaméni n'est pas écarté pour longtemps. Juste le temps de jouer un peu plus pour se remettre dans le rythme.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
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|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
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|2
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|4
|4
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|1
|1
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|9
|9
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|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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Qu’est-ce que j’aime le duo Dembélé et Kvara, les deux se tirent vers le haut, y’a aucune rivalité juste de la pure amitié