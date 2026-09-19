L'OM implose, McCourt pousse Lorenzi à bout

L'OM implose, McCourt pousse Lorenzi à bout

OM19 sept. , 12:00
parHadrien Rivayrand
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Directeur sportif de l'OM depuis cet été, Grégory Lorenzi est déçu de ses débuts sur la Canebière.
L'OM est dans une galère noire et va devoir rapidement redresser ses finances. Bruno Genesio et Grégory Lorenzi, respectivement entraîneur et directeur sportif de l'écurie phocéenne, savaient que leurs débuts à Marseille seraient complexes. Mais certainement pas à ce point. La priorité des priorités de l'Olympique de Marseille est de faire des économies afin d'échapper à de graves sanctions. Lorenzi n'a pas pu recruter le moindre joueur cet été lors du mercato et a aussi dû dégraisser. Une situation qui teste sa patience et son envie de continuer dans la cité phocéenne...

Lorenzi déjà dégoûté par la situation 

Selon les informations du Parisien, l'ancien du Stade Brestois est en effet plus que déçu de la dernière gestion du mercato estival. Lorenzi est notamment agacé par le fait que certains empiètent sur son travail. De quoi lui rendre la tâche compliquée pour trouver sa place dans l'organigramme de l'OM. Le directeur sportif marseillais comptait bien avoir les pleins pouvoirs lors de son arrivée, mais semble aujourd'hui très loin de les avoir. Pour ne rien arranger, Frank McCourt ne veut plus injecter d'argent à l'Olympique de Marseille, sauf pour assurer sa survie. Le propriétaire de l'OM souhaite désormais que le club fonctionne sur des leviers propres plutôt que sur ses apports au capital.

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Pas de quoi se montrer très optimiste pour les prochaines fenêtres de mercato phocéennes. Grégory Lorenzi, tout comme Bruno Genesio, commence déjà à perdre patience. Et forcément, ça va encore se ressentir dans la suite de la saison de l'OM. En attendant une trêve qui pourrait faire un peu de bien à tout le monde, les pensionnaires du Stade Vélodrome recevront le PSG ce dimanche soir en Ligue 1. Et attention à la catastrophe.
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Ce n est tout à fait le résumé de l interview de Paulo Fonseca : corentin à eu des petits soucis physiques mais rien d inquiétant... Voir l article sur l ol play ..

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C'est l'ASSE qui est le banlieusard de l'OM... comme le PSG qui n'est juste qu'une publicité du Qatar. ^^

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Oui... au moyen-âge, lorsque les poteaux étaient encore carrés. 🤣

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