Lepaul en Bleu, l’OL n’y croyait pas du tout

Lepaul en Bleu, l’OL n’y croyait pas du tout

OL19 sept. , 10:00
parEric Bethsy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Convoqué en équipe de France pour la première fois, Estéban Lepaul suit une trajectoire atypique. L’attaquant du Stade Rennais ne semblait pas destiné à fréquenter le très haut niveau lorsqu’il avait été recalé à l’académie de l’Olympique Lyonnais.
La convocation tant attendue est maintenant officielle. Avec son profil d’avant-centre de surface, Estéban Lepaul a convaincu le sélectionneur Zinédine Zidane de l’intégrer à sa première liste. C’est encore un cap franchi pour l’attaquant du Stade Rennais à qui l’on ne promettait pas un avenir en équipe de France il y a quelques années. Formé à l’Olympique Lyonnais, le Français n’avait pas été retenu pour le niveau professionnel alors que les éducateurs rhodaniens connaissaient son sens du but.
« Estéban reste un joueur qui m'a marqué par son côté atypique, sa personnalité, témoigne Stéphane Roche, l’ancien directeur du centre de formation de l’OL contacté par RMC. C'était un garçon attachant, assez sensible qui pouvait avoir des moments de doute et avait besoin aussi d'être rassuré. Son point fort, c’était une présence dans les 16 mètres et sa spontanéité. A cet âge-là, il était capable d'enchaînements "prise de balle-frappe", de tirer dans des angles difficiles et de l'associer avec de la puissance. Avec mon adjoint, on s'amusait en disant qu'on allait voir sur des exercices Lucky Luke, le garçon qui tirait plus vite que son ombre. »

Lire aussi

La France de Zidane, avec Lepaul et Da CunhaLa France de Zidane, avec Lepaul et Da Cunha
Le problème, c’est que l’avant-centre souffrait d’un déficit physique. « Estéban était très musculeux sur le bas du corps, mais pas du tout sur le haut, explique Stéphane Roche. Il n'avait pas encore d'épaules, aucune résistance. Il était en retard physiquement. Et si ça peut passer en U15 voire jusqu’en U17, ce n’est plus le cas quand tu bascules en U19 et en Youth League. Ce décalage l’a amené à être en difficulté dans le jeu de préparation, il était plutôt discret voire inefficace, ce qui lui a aussi empêché parfois d'être choisi. » Pour la défense de l’Olympique Lyonnais, Estéban Lepaul admet lui-même avoir travaillé sur son physique ces derniers mois.
Articles Recommandés
Edf Zappe Par Zidane Il Est Degoute
Equipe de France

EdF : Zappé par Zidane, il est dégoûté

Le Barca Negocie Une Vente Xxl A 70 Me
Liga

Le Barça négocie une vente XXL à 70 ME

Joao Neves Avoue Un Malaise Avant Om Psg
PSG

João Neves avoue un malaise avant OM-PSG

Om Psg La Cote Multipliee Par 10 Loffre En Or Pour Le Classique
Paris Sportifs

OM-PSG : La cote multipliée par 10, l’offre en or pour le Classique

Fil Info

19 sept. , 11:30
EdF : Zappé par Zidane, il est dégoûté
19 sept. , 11:00
Le Barça négocie une vente XXL à 70 ME
19 sept. , 10:30
João Neves avoue un malaise avant OM-PSG
19 sept. , 10:15
OM-PSG : La cote multipliée par 10, l’offre en or pour le Classique
19 sept. , 9:40
OM : Bruno Genesio fait sauter Angel Gomes
19 sept. , 9:20
TV : OL - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
19 sept. , 9:00
ASSE : Larsonneur écarté, Cathro a fait son choix
19 sept. , 8:40
OL : Un attaquant néerlandais à 4 ME fait saliver Lyon
19 sept. , 8:20
PSG : Doué vendu à son tour, le pire est redouté

Derniers commentaires

EdF : Zappé par Zidane, il est dégoûté

Comme doublure , il a sa chance . Où en jouant à 5 avec 3 centraux super piston gauche

OM : Eyraud de retour, vent de panique à Marseille

J'ai tellement hâte.. teeeeellement hâte de vous voir tomber de haut. De croire que l'avenir sera radieux après mc court.

OM : Eyraud de retour, vent de panique à Marseille

Tu découvres le football ?? Des actionnaires qui investissent en masse cest legion dans le football et très peu gagnent des ronds.. Tu connais quoi de l'après mac court ?? Tu connais le futur racheteur ?? Son projet ?? Sa capacité financière pour dire quon est pas prêt et quil faut se mouiller la nuque ?? Cette annee on a la tete sous l'eau pas besoin de se mouiller la nuque va... en tout cas le 34 est comme le 33 ...il voit l'avenir... lol

Lepaul en Bleu, l’OL n’y croyait pas du tout

Son expérience à Lyon lui a servi. Déception, frustration pour devenir ce qu il est aujourd'hui !! Félicitations.. !!

OM : Bruno Genesio fait sauter Angel Gomes

Qu’il fasse sauter Abdelli et kondogbia au passage

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
45113990
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading