Lepaul en Bleu, l’OL n’y croyait pas du tout

Convoqué en équipe de France pour la première fois, Estéban Lepaul suit une trajectoire atypique. L’attaquant du Stade Rennais ne semblait pas destiné à fréquenter le très haut niveau lorsqu’il avait été recalé à l’académie de l’Olympique Lyonnais.

La convocation tant attendue est maintenant officielle. Avec son profil d’avant-centre de surface, Estéban Lepaul a convaincu le sélectionneur Zinédine Zidane de l’intégrer à sa première liste. C’est encore un cap franchi pour l’attaquant du Stade Rennais à qui l’on ne promettait pas un avenir en équipe de France il y a quelques années. Formé à l’Olympique Lyonnais , le Français n’avait pas été retenu pour le niveau professionnel alors que les éducateurs rhodaniens connaissaient son sens du but.

« Estéban reste un joueur qui m'a marqué par son côté atypique, sa personnalité, témoigne Stéphane Roche, l’ancien directeur du centre de formation de l’OL contacté par RMC. C'était un garçon attachant, assez sensible qui pouvait avoir des moments de doute et avait besoin aussi d'être rassuré. Son point fort, c’était une présence dans les 16 mètres et sa spontanéité. A cet âge-là, il était capable d'enchaînements "prise de balle-frappe", de tirer dans des angles difficiles et de l'associer avec de la puissance. Avec mon adjoint, on s'amusait en disant qu'on allait voir sur des exercices Lucky Luke, le garçon qui tirait plus vite que son ombre. »

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Le problème, c’est que l’avant-centre souffrait d’un déficit physique. « Estéban était très musculeux sur le bas du corps, mais pas du tout sur le haut, explique Stéphane Roche. Il n'avait pas encore d'épaules, aucune résistance. Il était en retard physiquement. Et si ça peut passer en U15 voire jusqu’en U17, ce n’est plus le cas quand tu bascules en U19 et en Youth League. Ce décalage l’a amené à être en difficulté dans le jeu de préparation, il était plutôt discret voire inefficace, ce qui lui a aussi empêché parfois d'être choisi. » Pour la défense de l’Olympique Lyonnais, Estéban Lepaul admet lui-même avoir travaillé sur son physique ces derniers mois.