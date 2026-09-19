EdF : Les deux choix de Zidane qui choquent Deschamps

EdF : Les deux choix de Zidane qui choquent Deschamps

Equipe de France19 sept. , 13:00
parCorentin Facy
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Zinedine Zidane a fait des choix forts dans sa première liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Grands habitués de l’ère Didier Deschamps, Aurélien Tchouaméni et Brice Samba n’ont pas été convoqués.
Il était très attendu, ce vendredi sur les coups de 18 heures. Zinedine Zidane a révélé sa première liste de 23 joueurs pour les quatre matchs de Ligue des Nations à venir. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le nouveau sélectionneur des Bleus tourné la page de l'ère Didier Deschamps en convoquant plusieurs nouveaux visages comme Restes, Jacquet, Diouf ou encore Da Cunha et Lepaul. Une liste très fraîche, qui comporte certains absents de marque. Brice Samba et Aurélien Tchouaméni notamment.

Tchouaméni et Samba, les absences de taille

Au micro de RMC, Jean-Michel Larqué a confié que le gardien rennais et le milieu du Real Madrid auraient été appelés à coup sûr avec Didier Deschamps. La preuve que Zinedine Zidane n’hésite pas très tôt à trancher dans le vif et à imposer des choix forts. « Il y a une vraie rupture avec les listes précédentes, c’est incontestable. Il y a des joueurs… Sur Aurélien Tchouaméni, il dit qu’il n’a fait que 180 minutes, je suis sûr qu’avec Didier Deschamps, il aurait été appelé » est certain Jean-Michel Larqué, qui poursuit.
« Il y a une rupture dès le départ. Pour quelle raison aussi, Brice Samba qui était numéro 2, n’est pas appelé ? Et il n’y a pas un journaliste qui demande pourquoi… Donc il n’est pas déclassé, il est doublement déclassé. Fabien Barthez a connu Guillaume Restes à Toulouse, et je pense qu’il y a une relation de cause à effet » a analysé l’ancienne légende de l’AS Saint-Etienne. Certainement présent devant sa télévision pour suivre la première liste de son successeur, Didier Deschamps s’est probablement pincé pour croire que Zinedine Zidane se passait de Brice Samba mais surtout de son ancien vice-capitaine Aurélien Tchouaméni. Il n’y a plus de doute, la nouvelle ère a démarré. Reste maintenant à voir si elle sera fructueuse.
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Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca vole au secours de Tolisso

Ce n est tout à fait le résumé de l interview de Paulo Fonseca : corentin à eu des petits soucis physiques mais rien d inquiétant... Voir l article sur l ol play ..

Kylian Mbappé quitte Nike pour On (off.)

C'est l'ASSE qui est le banlieusard de l'OM... comme le PSG qui n'est juste qu'une publicité du Qatar. ^^

Kylian Mbappé quitte Nike pour On (off.)

Oui... au moyen-âge, lorsque les poteaux étaient encore carrés. 🤣

TV : OL - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Tu devrais prévoir des mouchoirs. ^^

EdF : Les deux choix de Zidane qui choquent Deschamps

Aurélien Tchouaméni n'est pas écarté pour longtemps. Juste le temps de jouer un peu plus pour se remettre dans le rythme.

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