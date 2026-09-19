Nantes va recruter un attaquant, c'est acté

Nantes va recruter un attaquant, c'est acté

FC Nantes19 sept. , 12:40
parCorentin Facy
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En crise de résultats, Nantes n’a gagné qu’un seul de ses six premiers matchs de Ligue 2. Au-delà de l’aspect comptable, le jeu n’est pas satisfaisant et l’aspect offensif inquiète beaucoup.
Lanterne rouge de Ligue 2 avant le match contre Boulogne ce samedi après-midi, le FC Nantes doit vite se reprendre pour s’éviter une nouvelle saison galère, avec la peur d’une nouvelle descente à la clé. Le jeu produit par les Canaris inquiète, notamment sur le plan offensif. Avec seulement 7 buts marqués en 6 matchs, les hommes de Grégory Poirier ne produisent pas suffisamment de danger sur les buts adverses pour espérer une série de victoires et une remontée au classement. Meilleur buteur de Nantes cette saison, Killian Corredor n’a trouvé le chemin des filets que deux fois, symbole des limites offensives nantaises.
Cela pourrait rapidement être corrigé avec le recrutement d’un joueur comme joker selon l’insider Emmanuel Merceron. « On s'en fout un peu, la vraie actu est ailleurs, mais si le FC CNantes est encore à la peine offensivement à Boulogne, il se pourrait bien que le club regarde les joueurs offensifs libres ou dispo en joker » a-t-il révélé sur X, précisant par ailleurs que le recrutement de Patrik Carlgren n’entrait pas dans cette catégorie de joker. « No, joueur libre. tu peux en prendre comme tu veux, ce ne sont pas des jokers » a-t-il précisé. Autrement dit, comme tous les clubs français, le FC Nantes a l’autorisation de faire venir un joueur hors-mercato, à condition que celui-ci joue déjà en France. Reste maintenant à voir si Grégory Poirier et la direction sportive nantaise parviendront à trouver un joueur accessible et capable d’apporter une plus-value immédiate à l’effectif nantais.

Ligue 2

19 septembre 2026 à 14:00
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Ce n est tout à fait le résumé de l interview de Paulo Fonseca : corentin à eu des petits soucis physiques mais rien d inquiétant... Voir l article sur l ol play ..

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C'est l'ASSE qui est le banlieusard de l'OM... comme le PSG qui n'est juste qu'une publicité du Qatar. ^^

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Oui... au moyen-âge, lorsque les poteaux étaient encore carrés. 🤣

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