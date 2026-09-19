EdF : Zappé par Zidane, il est dégoûté
Matthieu Udol

EdF : Zappé par Zidane, il est dégoûté

Equipe de France19 sept. , 11:30
parHadrien Rivayrand
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Zinedine Zidane a récemment dévoilé sa liste pour ses débuts avec l'équipe de France en tant que sélectionneur. Matthieu Udol n'en fait pas partie, de quoi frustrer le joueur du RC Lens.
L'équipe de France disputera bientôt quatre matchs de suite pour démarrer l'ère Zinedine Zidane. Ce sera en Ligue des Nations face à la Turquie, la Belgique (x2) et l'Italie. Pour ces rencontres, le nouveau sélectionneur des Bleus a dévoilé une liste dans laquelle figurent de nouveaux joueurs. On peut par exemple citer Lucas Da Cunha ou encore Esteban Lepaul. Un temps pressenti pour être présent dans la première liste de Zidane, Matthieu Udol n'a finalement pas été convoqué. Forcément, une grande déception pour le joueur du RC Lens.

Udol a la rage, c'est bon signe

En marge de la rencontre de Ligue 1 face à l'AS Monaco ce vendredi soir, le joueur de 30 ans a en effet avoué au micro de Ligue 1+ : « J’étais devant la liste à 18 heures. Oui, j’ai été déçu ! C’est normal, en tant que compétiteur, on a envie de toucher à ça. Maintenant, c’est à moi de redoubler d’efforts et d’être performant pour y être la prochaine fois… »

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Le message est donc lancé à Zidane et à son staff : Udol veut faire partie de la prochaine liste de l'équipe de France. Il devra pour cela élever son niveau de jeu, tout comme ses partenaires du RC Lens, qui vivent un début de saison totalement chaotique. La trêve fera certainement du bien à tout le monde chez les Sang et Or. Udol a en tout cas marqué face à Monaco malgré la défaite. De quoi lui donner un peu de confiance pour la suite des opérations et réaliser son rêve de porter un jour la tunique de l'équipe de France.
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