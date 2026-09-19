Le Barça négocie une vente XXL à 70 ME

Le Barça négocie une vente XXL à 70 ME

Liga19 sept. , 11:00
parCorentin Facy
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Titulaire de Luis de la Fuente avec la sélection espagnole, Dani Olmo est davantage dans la rotation à Barcelone. Une situation que le Bayern Munich observe de près.
Recruté par le FC Barcelone en provenance du RB Leipzig en août 2024 pour 55 millions d’euros, Dani Olmo souffle le chaud et le froid en Catalogne. Auteur de 7 buts et 8 passes décisives en Liga la saison dernière, l’international espagnol reste sur un exercice correct. Il s’est surtout distingué à la Coupe du monde, en reléguant Pedri sur le banc et en s’imposant comme un titulaire indiscutable de Luis de la Fuente avec la Roja. Sous les ordres d’Hansi Flick, c’est un peu moins fluide. Olmo souffre de la concurrence avec Fermin Lopez et est en moyenne titulaire un match sur deux. Une situation qui n’a pas échappé… au Bayern Munich.
Selon les informations du site Fichajes, le champion d’Allemagne en titre réfléchit sérieusement à dégainer une proposition pour s’attacher les services de Dani Olmo l’été prochain. L’idée serait d’en faire un sérieux concurrent de Jamal Musialia dans ce rôle de meneur de jeu cher à Vincent Kompany. Le Bayern Munich va néanmoins devoir casser sa tirelire pour attirer un joueur du calibre de Dani Olmo. Les Bavarois en ont bien conscience et pourraient proposer 70 millions d’euros selon la source.

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Une somme susceptible de faire réfléchir le champion d’Espagne en titre. Car même si les finances du club catalan vont mieux depuis quelques mois, une grosse vente d’un joueur qui n’est pas un titulaire indiscutable reste forcément très tentante. Reste maintenant à voir si de son côté, Dani Olmo acceptera de revenir en Bundesliga après avoir porté les couleurs du RB Leipzig de 2020 à 2024. Son profil colle en tout cas parfaitement aux besoins du Bayern Munich et à la philosophie prônée par Vincent Kompany chez le champion d’Allemagne en titre.
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