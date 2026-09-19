Le Barça négocie une vente XXL à 70 ME

Titulaire de Luis de la Fuente avec la sélection espagnole, Dani Olmo est davantage dans la rotation à Barcelone. Une situation que le Bayern Munich observe de près.

Recruté par le FC Barcelone en provenance du RB Leipzig en août 2024 pour 55 millions d’euros, Dani Olmo souffle le chaud et le froid en Catalogne. Auteur de 7 buts et 8 passes décisives en Liga la saison dernière, l’international espagnol reste sur un exercice correct. Il s’est surtout distingué à la Coupe du monde, en reléguant Pedri sur le banc et en s’imposant comme un titulaire indiscutable de Luis de la Fuente avec la Roja. Sous les ordres d’Hansi Flick, c’est un peu moins fluide. Olmo souffre de la concurrence avec Fermin Lopez et est en moyenne titulaire un match sur deux. Une situation qui n’a pas échappé… au Bayern Munich.

Selon les informations du site Fichajes, le champion d’Allemagne en titre réfléchit sérieusement à dégainer une proposition pour s’attacher les services de Dani Olmo l’été prochain. L’idée serait d’en faire un sérieux concurrent de Jamal Musialia dans ce rôle de meneur de jeu cher à Vincent Kompany. Le Bayern Munich va néanmoins devoir casser sa tirelire pour attirer un joueur du calibre de Dani Olmo. Les Bavarois en ont bien conscience et pourraient proposer 70 millions d’euros selon la source.