João Neves avoue un malaise avant OM-PSG

Avant le choc à Marseille dimanche soir, le Portugais João Neves a fait un aveu sur le Classique. A ses débuts au Paris Saint-Germain, l’ancien milieu du Benfica a eu du mal à mesurer l’importance de cette affiche.

Malheureusement pour l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain a pris l’habitude d’élever son niveau de jeu lors des Classiques. Les Parisiens prennent la confrontation au sérieux et ne se laisseront pas attendrir par la situation compliquée des Marseillais. En témoigne le discours d’un João Neves désormais déterminé, alors que l’international portugais n’a pas toujours mesuré l’importance de cette affiche pour les supporters franciliens.

La vérité, c’est que je n’ai pas ressenti la même chose lors du PSG-Marseille que lors d’un Benfica-Sporting, a reconnu le milieu parisien dans un entretien accordé à Je ne l’ai pas ressenti parce que je suis Portugais et que je ne comprenais pas encore l’importance de ce match. Benfica-Sporting, c’est vraiment différent pour moi. Et je me souviens m’être dit dans le tunnel : "Bon, maintenant je comprends pourquoi les étrangers du Benfica ne ressentent peut-être pas le derby aussi fort que moi." » , a reconnu le milieu parisien dans un entretien accordé à Ligue 1 +.

Le déclic de João Neves

« Quand je jouais au Benfica, je voulais qu’ils vivent le derby comme moi. Donc je me souviens m’être dit dans le couloir : "Bon sang, je comprends maintenant les étrangers et je ne peux pas faire autrement. Je dois ressentir la même chose qu’un Warren, un Dembélé, un Senny Mayulu. Ça doit me toucher." Et la vérité, c’était que j’étais dans le tunnel et ça m’a donné un regain d’énergie. J’ai ressenti ça en moi : "Ok, c’est comme si c’était un Benfica-Sporting." Et je me souviens d’avoir marqué le premier but », a raconté João Neves, plus que jamais motivé à l’idée d’enfoncer le rival au Vélodrome.