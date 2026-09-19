OM : Bruno Genesio fait sauter Angel Gomes

Comme doublure , il a sa chance . Où en jouant à 5 avec 3 centraux super piston gauche
J'ai tellement hâte.. teeeeellement hâte de vous voir tomber de haut. De croire que l'avenir sera radieux après mc court.
Tu découvres le football ?? Des actionnaires qui investissent en masse cest legion dans le football et très peu gagnent des ronds.. Tu connais quoi de l'après mac court ?? Tu connais le futur racheteur ?? Son projet ?? Sa capacité financière pour dire quon est pas prêt et quil faut se mouiller la nuque ?? Cette annee on a la tete sous l'eau pas besoin de se mouiller la nuque va... en tout cas le 34 est comme le 33 ...il voit l'avenir... lol
Son expérience à Lyon lui a servi. Déception, frustration pour devenir ce qu il est aujourd'hui !! Félicitations.. !!
Qu’il fasse sauter Abdelli et kondogbia au passage
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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❗️Keyliane Abdallah reste le seul candidat pour intégrer le onze à très court terme. Genesio pourrait décaler Harit en meneur, au détriment de Gomes, beaucoup trop neutre. [🥇@lequipe]