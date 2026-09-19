OM : Bruno Genesio fait sauter Angel Gomes

Très décevant depuis le début de la saison, Angel Gomes a encore livré une prestation très compliquée à Besiktas cette semaine. Le milieu de terrain anglais est dans le viseur de Bruno Genesio.

Bruno Genesio cherche toujours la bonne formule. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille doit composer avec un effectif très réduit après un mercato qui s’est conclu sur le bilan historique de zéro recrue. Les temps sont durs pour les Phocéens, qui restent sur quatre défaites de suite toutes compétitions confondues face à Monaco, au Paris FC, à Rennes et cette semaine en Europa League contre le Besiktas Istanbul avec une très lourde défaite 4-1. Il va falloir changer des choses pour espérer un résultat positif contre le Paris Saint-Germain ce dimanche au Vélodrome.

Même si les solutions sont peu nombreuses, Bruno Genesio pourrait notamment être tenté de modifier son milieu de terrain. Angel Gomes fait clairement partie des déceptions depuis le début de la saison. L’Anglais a vendangé des occasions énormes contre le PFC puis à Rennes. Il a de nouveau été décevant en Turquie ce jeudi soir.

Angel Gomes sur le banc contre le PSG ?

L’Equipe indique dans son édition du jour que Bruno Genesio est tenté de l’envoyer sur le banc. Pour le remplacer, l’entraîneur marseillais pourrait miser sur le jeune Kelyane Abdallah, très belle surprise de ce début de saison avec un but contre Strasbourg et une nouvelle réalisation pleine de sang froid face au Besiktas jeudi. Sa possible titularisation sur le côté droit de l’attaque marseillaise contre le PSG recentrerait Amine Harit dans un rôle de meneur de jeu, devant le duo Abdelli-Hojbjerg.

D’autres options sont possibles, comme l’intégration de Cornelius ou de Meïté avec Aguerd et CJ Egan-Riley dans une défense à trois axiaux. Timothy Weah pourrait aussi monter d’un cran, l’Américain étant en difficulté dans son rôle de latéral droit cette saison. Des options peu nombreuses à la disposition de Bruno Genesio, mais qui existent tout de même alors que s’avance ce dimanche l’ogre parisien, plus favori que jamais face à un OM en début de crise.