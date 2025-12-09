PSG : Chevalier flingué, Clément Turpin s'en sort très bien

Lucas Chevalier a déclaré forfait pour PSG-Rennes et sa présence pour le match à Bilbao est incertaine. Mais, Clément Turpin, qui a seulement mis un carton jaune au joueur de Monaco coupable de la faute, échappe à une sanction.

L'UEFA n'a aucun doute sur le talent de Clément Turpin, puisque c'est l'arbitre français qui officiera mercredi soir pour le très attendu Real Madrid-Manchester City. 10 jours après la polémique qui a entouré celui qui officiait lors du choc Monaco-PSG, tout est déjà oublié. Présent à la VAR du match entre Le Havre et le Paris FC, ce qui était prévu de longue date et n'est donc pas une sanction, Clément Turpin ne fera pas l'objet d'une punition de la part de la direction nationale de l'arbitrage.

La direction de l'arbitrage a déjà tout pardonné

. Pourtant, Lucas Chevalier, victime d'un tacle de Lamine Camara, lequel n'a pris qu'un avertissement, a dû renoncer à la réception de Rennes. Et le Paris Saint-Germain n'est pas certain qu'il sera rétabli pour le déplacement de mercredi soir à Bilbao en Ligue des champions. Nonobstant la confirmation officielle par ses pairs qu'il s'était bien trompé en n'expulsant pas le joueur de Monaco, après une séquence stupéfiante avec la VAR, l'ancien arbitre numéro 1 ne sera pas mis au repos d'office le week-end prochain confirme Le Parisien

S'il ne sera donc pas sanctionné, Clément Turpin ne sortira pas totalement indemne après cette grosse erreur d'interprétation au stade Louis II. « Sa note - tous les arbitres de L1 sont notés pour chacune de leurs prestations - sera forcément impactée par son erreur en Principauté. Un carton rouge oublié équivaut en général à la perte d’un demi-point », confirme le quotidien francilien.

Pour le PSG, l'affaire est désormais classée, Luis Enrique n'ayant pas souhaité revenir sur cette erreur. Bien sûr, Safonov a remplacé avec talent Chevalier et du côté de Paris, on n'a pas réellement eu à regretter l'absence du gardien de but international français. Reste à savoir si Clément Turpin arbitrera prochainement les champions d'Europe et de France ?

Pensez-vous que Clément Turpin doit rapidement arbitrer le PSG en Ligue 1 ? Donnez votre opinion en commentaire !