PSG : Chevalier flingué, Clément Turpin s'en sort très bien

Quand tu vois ce que fait Baracacolac sur le terrain, tu rigoles à l’idée d’imaginer que le Pgégé pourrait le vendre… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
90 000 places c est plus grand que le metlife de New York. , l azteca de Mexico ou le bernadeu madrid......pour ma part j espère rester au PARC meme si il est beaucoup plus petit.
Bah nan puisque ça n’est pas lui qui fait une horreur, mais le Briscard à la Var…😩🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Ce n’est pas lui le responsable du problème du tacle sur Cheval, c’est le briscard à la Var qui ne lui demande pas de venir voir les images… 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Tu oublies malgre ton cerveau qui tourne a plein regime, que la LDC rapporte bien plus de points que l'EL, que l'OM a une campagne de plus que l'OL, et que l'OM a ete reverse une fois de la LDC en EL, et une autre de l'EL a la CL. Ce qui conforte mon point, l'OM en europe, c'est pas tres reluisant...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
