PSG : Safonov-Chevalier, la guerre commence

PSG08 déc. , 8:20
parGuillaume Conte
Matvey Safonov ne s'est pas manqué pour sa première de la saison avec le Paris SG. Le Russe a marqué des gros points par rapport à Lucas Chevalier, souligne un expert du poste.
Voilà quatre mois que Matvey Safonov attendait d’avoir sa chance dans les cages du Paris SG. Avec le coup reçu par Lucas Chevalier à Monaco, le gardien russe a pu démarrer une rencontre, ce samedi face à Rennes. En dehors d’une sortie au sol où Pacho l’a devancé pour sauver son camp, l’ancien de Krasnodar a délivré une prestation parfaite. Il faut que Rennes, malgré quelques situations, n’a pas été très dangereux. Mais comme souvent dans les équipes qui dominent leurs adversaires, il faut sortir la parade décisive. Et ce fut le cas sur la tentative d’Esteban Lepaul, soudaine et bien placée, que Safonov a détournée sur le poteau au prix d’une très belle parade.
De quoi susciter l’admiration de Jérome Alonzo. Pour l’ancien gardien du PSG, c’est là-dessus que se joue parfois un match. Et si Rennes avait ouvert le score, la mission aurait forcément été très compliquée car Paris a pu creuser l’écart quand les Bretons se sont découverts. Samedi soir au Parc des Princes, Safonov a fait tourner le match en faveur de son équipe, souligne le consultant de La Chaine L’Equipe.
« L'arrêt de Matvey Safonov face à Esteban Lepaul ? À vitesse réelle, je me dis whaou. Techniquement, c'est un arrêt exceptionnel, dans le top 3 de l'année. Et c'est un arrêt qui fait tourner le match », a livré Jérome Alonzo. Impossible de savoir si Lucas Chevalier aurait réussi la même parade, mais le Russe a accompli sa mission. 
Suffisant pour semer le doute dans l’esprit de Luis Enrique ? Cela parait peu probable tant l’Espagnol a beaucoup misé sur Lucas Chevalier, au point de lui faire enchainer les matchs et de ne pas laisser sa chance une seule fois à son concurrent. En tout cas, Matvey Safonov a bien fait comprendre qu’il était là, et que le PSG pouvait compter sur lui en cas de besoin. Ou de défaillances à répétitions de son concurrent.
L. Chevalier

L. Chevalier

FranceFrance Âge 24 Gardien

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs14
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
3
