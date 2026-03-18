L'OM vendu ? Frank McCourt « n’est plus aussi vindicatif »

Depuis quelques semaines, la venue d'un nouvel actionnaire pour soutenir Frank McCourt à l'OM est revenue dans l'air du temps. Jusque-là, l'homme d'affaires américain ne parle pas de vendre le club, cependant un journaliste de La Provence confie que McCourt n'est plus aussi ferme sur ce sujet.

Alors peut-être. Si l'on reprend la formule chère à Patrick Montel, il se pourrait bien que cette fois, le sujet de la vente de l'Olympique de Marseille ne soit plus une vaste blague récurrente. Se confiant à Football Club de Marseille, Alexandre Jacquin, chef du service des sports de La Provence, avoue que dans le clan Frank McCourt on laisse envisager un possible changement d'attitude du milliardaire bostonien si une vraie grosse offre de rachat de l'OM arrivait sur son bureau. Et notre confrère marseillais d'en dire un peu plus.

L'OM pourrait être vendu ?

Je me mets à la place des fans. Que veut Frank McCourt aujourd’hui ? Aujourd’hui, ça bricole en attendant de nouveaux investisseurs. Ce qui est sûr aujourd’hui, c’est que l’OM cherche des investisseurs partenaires. Pas pour prendre le pouvoir mais… Aujourd’hui, le discours sur « je ne veux pas vendre » n’est plus aussi vindicatif », explique Alexandre Jacquin, qui relance donc toutes les supputations sur un possible rachat de l'Olympique de Marseille. Cependant, », explique Alexandre Jacquin, qui relance donc toutes les supputations sur un possible rachat de l'Olympique de Marseille. Cependant, le prix récemment évoqué par les médias pour une vente de l'OM , à savoir 1,2 milliard d'euros, a de quoi faire reculer pas mal d'investisseurs.

En 2021, face aux rumeurs incessantes sur la vente de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt était sorti de son silence pour vivement démentir dans un communiqué l'idée d'une vente. Ce n'est plus vraiment le cas depuis quelques semaines, et la récente révolution intervenue aux commandes de l'OM, avec le départ de Pablo Longoria et la montée en puissance de Shéhérazade Semsar-de Boisséson, confirme que des choses se passent dans les coulisses du club phocéen.