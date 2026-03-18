Franck McCourt - propriétaire de l'OM
Franck Mccourt

L'OM vendu ? Frank McCourt « n’est plus aussi vindicatif »

OM18 mars , 12:40
parClaude Dautel
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Depuis quelques semaines, la venue d'un nouvel actionnaire pour soutenir Frank McCourt à l'OM est revenue dans l'air du temps. Jusque-là, l'homme d'affaires américain ne parle pas de vendre le club, cependant un journaliste de La Provence confie que McCourt n'est plus aussi ferme sur ce sujet.
Alors peut-être. Si l'on reprend la formule chère à Patrick Montel, il se pourrait bien que cette fois, le sujet de la vente de l'Olympique de Marseille ne soit plus une vaste blague récurrente. Se confiant à Football Club de Marseille, Alexandre Jacquin, chef du service des sports de La Provence, avoue que dans le clan Frank McCourt on laisse envisager un possible changement d'attitude du milliardaire bostonien si une vraie grosse offre de rachat de l'OM arrivait sur son bureau. Et notre confrère marseillais d'en dire un peu plus.

L'OM pourrait être vendu ?

« Je me mets à la place des fans. Que veut Frank McCourt aujourd’hui ? Aujourd’hui, ça bricole en attendant de nouveaux investisseurs. Ce qui est sûr aujourd’hui, c’est que l’OM cherche des investisseurs partenaires. Pas pour prendre le pouvoir mais… Aujourd’hui, le discours sur « je ne veux pas vendre » n’est plus aussi vindicatif », explique Alexandre Jacquin, qui relance donc toutes les supputations sur un possible rachat de l'Olympique de Marseille. Cependant, le prix récemment évoqué par les médias pour une vente de l'OM, à savoir 1,2 milliard d'euros, a de quoi faire reculer pas mal d'investisseurs.
En 2021, face aux rumeurs incessantes sur la vente de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt était sorti de son silence pour vivement démentir dans un communiqué l'idée d'une vente. Ce n'est plus vraiment le cas depuis quelques semaines, et la récente révolution intervenue aux commandes de l'OM, avec le départ de Pablo Longoria et la montée en puissance de Shéhérazade Semsar-de Boisséson, confirme que des choses se passent dans les coulisses du club phocéen.
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Derniers commentaires

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Sans parler d'étiquette , un bon et grand entrepreneur c'est de l'expérience et surtout un gestionnaire donc un avantage pour une ville .

Grégory Schneider accuse le Maroc

Pour une rare fois qu'il dit quelque chose de juste et de censé, c'est à souligner. Franchement, les joueurs marocains n'en ressortiront pas grandis, bien au contraire. Personne n'a demandé à Diaz de foirer sa panenka de la façon la plus lamentable qu'il soit. L'arbitre a tout fait comme les autres les matchs d'avant pour que le Maroc gagne, les sénégalais et le monde entier l'a vu sauf les marocains bien sûr. Malgré tout ça le Sénégal a protesté et est revenu gagner sur le terrain et 2 mois après, à force de pression et de magouilles on veut leur retirer leur titre, c'est pathétique.

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Je te l'accorde moi aussi je regarde tous les matchs et je le trouve trop serein parfois quand les joueurs adverses le presse quand il a la balle et ses relances parfois sont dégueulasses

PSG : A jamais les premiers à gagner 100 matchs en C1 !

les premiers mais SURTOUT les seuls !!! et plus personne ne fera a l'avenir une aussi pietre performance ! QUELLE HONTE c'est du jamais vu tous clubs confondus a travers le monde

Grégory Schneider accuse le Maroc

Tu ne peux pas accepter qu'un pays où club gagne en ayant stoppé le match près de 15 min. Si tu acceptes ça, d'autres le feront. Mais bon la CAF s'est couverte de ridicule... 2 mois... Pas possible ...

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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