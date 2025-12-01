PSG : Turpin calmé par la VAR, la vérité éclate

Ce samedi en Ligue 1, le PSG s'est incliné sur la pelouse de l'AS Monaco. Si le club de la capitale n'a pas réalisé la performance souhaitée, il n'aura pas été aidé par certaines décisions arbitrales.

Le Paris Saint-Germain n'est plus leader de Ligue 1 suite à son revers samedi sur la pelouse de l'AS Monaco. Le club de la Principauté aura réalisé un match plein pour faire tomber des Franciliens sans imagination. Aussi, les hommes de Sébastien Pocognoli auront bénéficié d'une décision arbitrale très généreuse. En première période, Lamine Camara se sera en effet rendu coupable d'une faute énorme sur Lucas Chevalier, qui a eu la chance de ne pas sortir blessé. Mais ni Clément Turpin, si la VAR auront décidé d'exclure le joueur monégasque. Bien évidemment de quoi provoquer une polémique.

Clément Turpin voulait voir l'action mais...

Selon les dernières informations de RMC, Clément Turpin a néanmoins voulu échanger avec la vidéo pour savoir s'il était utile de revoir l'action. Mais la VAR (Jérémie Pignard, assistant vidéo et Gaël Angoula, en charge des relations entre le terrain et le VAR) lui aura signifié que « tous les critères d'expulsion directe n'étaient pas réunis pour déjuger » sa décision initiale de mettre carton jaune à Camara. Sans doute pas de quoi calmer les fans et observateurs du Paris Saint-Germain, médusés par le comportement des arbitres lors de Monaco-PSG. Car deux autres décisions ont aussi fait parler. Une sur le but de Takumi Minamino avec un hors-jeu de Folarin Balogun puis l'expulsion directe de Thilo Kehrer suite à une faute sur Ibrahim Mbaye.

Le week-end de Ligue 1 qui vient de s'achever aura encore une fois vu des erreurs arbitrales sans doute évitables. Le PSG n'est pas le seul club qui peut se plaindre de la situation. Des réunions auront prochainement lieu pour plus de transparence mais en attendant, c'est le spectacle et la crédibilité de la Ligue 1 qui en pâtissent...