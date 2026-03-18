Le PSG négocie un échange Kolo Muani-Jonathan David

Selon la Gazzetta dello Sport, les dirigeants du PSG et ceux de la Juventus négocient un accord qui verrait Randal Kolo Muani rejoindre définitivement le club italien, tandis que Jonathan David irait lui rejoindre l'effectif de Luis Enrique à Paris.

Journaliste pour le très sérieux quotidien sportif italien, Filippo Cornacchia fait une annonce forte ce mercredi. En effet, notre confrère italien révèle que les responsables du Paris Saint-Germain et ceux de la Juventus discutent déjà d'une possible opération pour le prochain mercato d'été. Du côté de la Vieille Dame, on souhaite faire revenir Randal Kolo Muani de son prêt à Tottenham, mais pour parvenir à un accord avec Paris, les Turinois sont prêts à inclure Jonathan David dans l'opération. Alors que le nom de l'ancien attaquant du LOSC a circulé du côté de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais, le PSG n'est pas opposé à une telle opération. Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos savent que Luis Enrique ne compte plus du tout sur Randal Kolo Muani, lequel avait donné satisfaction à la Juventus lors de son prêt en 2024. Pas vraiment mis en valeur par les Spurs, RKM pourrait donc accepter de retourner à Turin.

Le PSG ne dit pas non à Jonathan David

Luis Campos a donc recentré son attention sur un ancien protégé qu'il avait découvert en Belgique lorsqu'il était responsable des transferts à Lille, un joueur recruté à 20 ans à La Gantoise après seulement deux saisons en Europe », rappellent nos confrères. Dans ce dossier, la venue de Jonathan David au PSG ne serait pas une énorme surprise, dans la mesure où Luis Campos apprécie énormément l'attaquant international canadien, sous contrat avec la Juventus jusqu'en 2030. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble, c'était à Lille, et pour la Gazzetta dello Sport , le conseiller du Paris Saint-Germain pousse dans ce sens. «», rappellent nos confrères.

Autre avantage dans un éventuel échange entre Jonathan David et Randal Kolo Muani, c'est que les deux attaquants ont un salaire presque similaire, à savoir autour de 6 à 7 millions d'euros et que cela n'aura donc aucun impact. Mais il y a tout de même un problème, c'est que les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent tout de même vendre Randal Kolo Muani pour 40 millions d'euros, et qu'ils ne souhaitent pas mettre autant pour Jonathan David, que la Juventus a recruté gratuitement, ce dernier étant arrivé libre après la fin de son contrat à Lille. Les négocitiations pourraient donc durer entre les deux clubs, même si les deux joueurs seraient eux favorables à ce deal.