Le PSG réfléchit à plusieurs mouvements à faire lors du prochain mercato hivernal. Luis Enrique apprécie notamment le profil d'un défenseur évoluant en Premier League.

Le Paris Saint-Germain se trouve dans une situation délicate. Les solutions offensives commencent à manquer après la nouvelle blessure longue durée de Désiré Doué à Nice samedi dernier en Ligue 1 . Les champions d'Europe envisagent donc de plus en plus sérieusement de recruter un nouvel élément lors du prochain mercato hivernal. Il faudra toutefois faire les bons choix. Luis Enrique est particulièrement exigeant et les joueurs ciblés sont souvent proposés à des tarifs élevés durant cette période toujours particulière du marché des transferts. Mais en plus d'un renfort offensif, le PSG pourrait également avancer ses pions pour recruter un nouveau défenseur central de qualité.

Calvin Bassey, un avenir au PSG est possible ?

Selon des informations relayées par Transferfeed, les dirigeants parisiens sont en effet intéressés par Calvin Bassey. L'international nigérian de 26 ans évolue à un très bon niveau depuis plusieurs mois en Premier League, ce qui lui vaut l'intérêt de plusieurs grandes formations européennes. Outre le PSG, l'Inter Milan suit également de près son profil et pourrait prochainement passer à l'action.

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À noter que Calvin Bassey est cependant actuellement en discussions avec Fulham, son club, au sujet d'une éventuelle prolongation de contrat. Le défenseur est estimé à environ 30 millions d'euros et les dirigeants londoniens sont conscients de sa valeur. En cas d'arrivée dans la capitale française, le Nigérian pourrait en tout cas offrir une nouvelle solution intéressante à Luis Enrique. D'autant qu'il possède une polyvalence assez appréciable, puisqu'il est également capable d'évoluer au poste de latéral gauche. Un atout supplémentaire qui pourrait séduire le staff parisien et Luis Enrique. Affaire à suivre pour un joueur qui n'a pas fini de faire parler de lui avec Fulham.