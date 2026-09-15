L'arbitre d'OM-PSG n'est pas validé à Marseille

Dimanche soir prochain, l'OM reçoit le PSG en Ligue 1 pour un Classique déjà très attendu. L'arbitre de la rencontre aura d'ailleurs pas mal de pression sur les épaules au vu du contexte...

L'Olympique de Marseille reste sur trois défaites de suite en Ligue 1 et se devra de réagir lors de la prochaine journée afin de relancer une dynamique positive. Mais la prochaine rencontre sera la réception du PSG au Stade Vélodrome. Forcément, une rencontre particulièrement attendue par les deux formations rivales. D'autant plus que les deux clubs connaissent, à des niveaux un peu différents, un début de saison décevant en championnat. Lors de ce Classique entre Phocéens et Franciliens, tous les détails seront importants, notamment les décisions arbitrales. On connaît désormais l'homme qui sera au sifflet de ce choc : François Letexier.

François Letexier de nouveau face à la pression du Vélodrome

La Fédération française de football a décidé de confier les rênes du Classique à un arbitre expérimenté et qui a déjà fait ses preuves lors de tels rendez-vous. Comme rappelé par Culture PSG ces dernières heures, il s'agira du quatrième Classique qui sera arbitré par le natif de Bédée. À noter que François Letexier devra encore une fois faire preuve de caractère à Marseille, alors que ses décisions lors de son dernier OM-PSG avaient été vivement critiquées. En octobre 2024, le Tricolore avait exclu Amine Harit pour un geste jugé trop dangereux sur Marquinhos. Une sanction logique pour les Parisiens mais injuste pour les Marseillais.

Lire aussi Benatia a une dernière mauvaise nouvelle pour l’OM

François Letexier sera accompagné par les assistants Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. L'arbitre remplaçant sera Marc Bollengier. À la vidéo, Bastien Dechepy et Wilfried Bien seront chargés de l'assister en cas de nécessité avec le VAR. Et ce n'est pas à écarter lors de ce Classique important en Ligue 1 avant une longue trêve internationale.