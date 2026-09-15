OM : Quel joueur, l’Italie sidérée par Balerdi
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OM : Quel joueur, l’Italie sidérée par Balerdi

OM15 sept. , 11:00
parHadrien Rivayrand
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Leonardo Balerdi a récemment quitté l'OM pour rejoindre la Roma. Le club de la capitale italienne est déjà conquis par les performances de l'Argentin.
L'Olympique de Marseille a dû faire des sacrifices cet été lors du mercato. Parmi les nombreux joueurs partis du club phocéen, on peut notamment citer Leonardo Balerdi. Le défenseur central a quitté l'OM pour rejoindre les rangs de l'AS Roma. Le club de la Louve est plus ambitieux que jamais en Serie A et dispute cette saison la Ligue des champions. Une belle revanche pour un Balerdi qui n'était plus en odeur de sainteté auprès des fans de l'Olympique de Marseille. À Rome, Balerdi retrouve pas mal de plaisir. Gian Piero Gasperini est conquis par ses performances.

Balerdi fait déjà l'unanimité à la Roma 

Après la rencontre face au Torino, maîtrisée par la Roma, l'entraîneur du club italien n'a d'ailleurs pas tari d'éloges sur le natif de Villa Mercedes. Pour DAZN, le technicien a notamment indiqué : « C’est un défenseur fort, très fort, moderne, puissant physiquement et rapide. Maintenant, je ne peux pas me permettre de citer certains noms…
La référence absolue au poste de défenseur central, c’était évidemment Baresi. Sans vouloir le comparer à lui, dans sa manière d’interpréter le poste, son agressivité, sa vitesse dans les retours défensifs et sa participation au jeu, Baresi était le numéro un absolu et personne ne peut le toucher. Mais en termes de caractéristiques, Balerdi est un défenseur qui possède ce type de qualité. »

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De quoi certainement faire plaisir à Leonardo Balerdi, qui voulait plus que tout reprendre du plaisir sur les terrains après des derniers mois difficiles sur la Canebière. À Rome, avec une équipe joueuse et ambitieuse, il pourrait enfin montrer le meilleur de lui-même, au grand dam de supporters et observateurs phocéens qui ne croyaient plus vraiment au potentiel de l'Argentin de 27 ans.
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