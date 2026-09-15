Lens vire Dino Toppmöller !

Hein...... Rien à foutre de ta gueule
Les clubs professionnels ne peuvent récuser ou désaprouver les désignations des arbitres.......C'est le meilleur avec Wattelier et Bollengier apte à diriger ce match Turpin est pour moi en déclin
Combien de temps résistera t-il et supportera de ne jouer que quelques minutes par ci par là Il ne restera pas longtemps dans ce club
A se serait merveilleux
A Lyoin c'était guère mieux
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
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|1
|0
|7
|2
|5
|10
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|6
|2
|4
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|8
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|6
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|6
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|1
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|9
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|2
|2
|4
|-2
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|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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