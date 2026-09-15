Lens vire Dino Toppmöller !

Le RC Lens a pris la décision surprenante de virer Dino Toppmoller, qui vient d'arriver cet été et avait débuté de façon moyenne cette saison. Son adjoint Yannick Cahuzac va prendre le relai.

Arrivé cet été en remplacement de Pierre Sage, Dino Toppmöller avait commencé fort en remportant le Trophée des Champions face au PSG. La victoire en Ligue des Champions contre le Slavia Prague, malgré un match mal maitrisé, pouvait servir d’élément déclencheur dans un début de saison peu convaincant. Mais l’entraineur allemand ne sera même pas sur le banc de touche contre Monaco ce vendredi soir, annonce L’Equipe.

Il va être démis de ses fonctions dans les prochaines heures, dévoile le quotidien sportif. En championnat, les « Sang et Or » ont débuté par une victoire contre Auxerre, avant de s’incliner face à Strasbourg et Lorient, puis de faire match nul contre Le Mans. Un bilan négatif mais difficile de croire que c’est la seule raison qui a coûté son poste à Toppmöller.

C’est en tout cas son adjoint Yannick Cahuzac, qui va prendre les commandes de l’équipe en son absence. Et il se pourrait même quand l’ancien milieu de terrain du SC Bastia et de Lens soit confirmé de manière définitive dans ses fonctions d’ici à quelques jours.