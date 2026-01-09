ICONSPORT_274509_0028 (1)
Bradley Barcola - PSG

PSG : Luis Enrique envoie Barcola en Premier League

PSG09 janv. , 9:40
parQuentin Mallet
0
Encore remplaçant mais décisif contre l'OM, Bradley Barcola suscite l'attention de plusieurs géants de Premier League. Le PSG va forcément finir par se faire attaquer.
L'été dernier, Bradley Barcola s'est retrouvé au cœur de nombreuses rumeurs sur un potentiel départ du Paris Saint-Germain. Avec les recrutements de Désiré Doué puis de Khvicha Kvaratskhelia, le joueur formé à l'OL a progressivement perdu son importance au sein de l'écurie parisienne. S'il reste évidemment un joueur apprécié de Luis Enrique du fait de sa polyvalence et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses, il n'a plus du tout l'étiquette du titulaire indispensable.
En attendant que les négociations avec la direction parisienne avancent vers une prolongation de son contrat, plusieurs géants de Premier League poursuivent encore aujourd'hui des discussions lancées l'été dernier sur sa situation personnelle et ses éventuelles envies d'ailleurs.

Barcola, l'Angleterre est tentée

Comme l'indique TEAMtalk et son journaliste vedette Graeme Bailey, les liens entre Bradley Barcola et « l'Angleterre sont réels ». Si les clubs de Premier League sont conscients qu'il n'est pas disponible pour le moment, ils ont toujours l'intention de passer à l'action dès qu'une opportunité se montrera. On apprend en ce sens qu'Arsenal, Chelsea, Manchester City et Liverpool ont tous déjà pris des renseignements auprès du Paris Saint-Germain ou de l'entourage du joueur au sujet de sa situation et conservent encore des contacts réguliers. Pour le mercato de janvier, tous les prétendants sont au courant qu'il ne sera pas possible de le recruter. En revanche, « les clubs anglais ont été informés que Barcola pourrait être une option sur le marché des transferts cet été », peut-on lire chez nos confrères britanniques.
Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 22 matchs (tcc) depuis le début de la saison, Bradley Barcola a débuté sur le banc à quatre reprises lors des cinq derniers matchs du PSG, sachant qu'il n'était pas dans le groupe pour le match de Coupe de France face à Fontenay-le-Comte. Les prémices d'une situation envenimée en raison de la confiance modérée de Luis Enrique à son égard ?
0
Derniers commentaires

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

mec quand tu sautes tu remet les pied a terre tu te laisse pas tomber il ne reprend pas ses appuie alors que rien ne l'en empeche

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

Trophee en bois mais ça n a pas empeché les joueurs de l OM de pleurer et meme RDZ disant que c etait la premiere fois que ça lui arrivait...

TV : LOSC - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Merah doit sauter pour mettre Sulc dans sa meilleure position et mettre un latéral sur le côté type Abner ou Karabec.

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

Mdr les images justement montrent bien les crampons d un marseillais sur la cheville de Neves

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

oui c'est ca lol et tu dis que sur neves ya rien hypocrite que tu es

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

