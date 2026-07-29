Nantes : Une formidable nouvelle pour les Kita
Waldemar Kita avoue son erreur

Nantes : Une formidable nouvelle pour les Kita

FC Nantes29 juil. , 10:00
parQuentin Mallet
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Avec la relégation en Ligue 2, le FC Nantes craignait une forte baisse de ses abonnements à La Beaujoire. Finalement, la famille Kita peut souffler puisque la campagne d'abonnements de la saison 2026-2027 s'est conclue sur une bonne note.
C'était inéluctable tant les dernières saisons furent compliquées : le FC Nantes évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, pour la première fois depuis son retour dans l'élite à l'issue de l'exercice 2012-2013. Une descente qui fait mal au portefeuille, dans un contexte où la santé financière du football français n'est clairement pas au mieux.
Heureusement, la famille Kita peut compter sur le mercato pour combler, avec en première ligne la vente de Matthis Abline à l'AS Monaco contre 30 millions d'euros bonus inclus. Une autre conséquence de la descente en Ligue 2 est aussi l'engouement généré ou non auprès des supporters. Et si les dirigeants craignaient un exode de ses fans les plus fidèles, la casse a été limitée.

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La Beaujoire ne sonnera pas creux

Presse Océan révèle en effet que le FC Nantes a conclu sa campagne d'abonnements pour la saison 2026-2027 d'une manière pas si terrible : depuis dimanche 26 juillet, la direction nantaise peut se réjouir d'avoir franchi le cap des 10 000 abonnés. En prévision de mi-septembre, lorsque les comptes seront définitivement faits, le total devrait tourner autour de 10 500 abonnés. Un cap significatif qui rassure la famille Kita, même si l'an dernier, on dénombrait un total de 13 203 abonnés. Bien que prévisible, cette baisse de 24% n'inquiète pas le club de la cité des Ducs, lequel s'estime heureux d'avoir toujours un vaste engouement dans son enceinte.
Surtout, le quotidien régional précise que la Tribune Loire, garante de l'ambiance reconnaissable de La Beaujoire, est quasiment pleine, sur un total de 6 500 places disponibles dans le virage. A l'inverse, c'est en tribune Erdre et en Océane qu'il y a eu le plus de désistements cet été. Une remontée en Ligue 1 ne se fera de toute façon pas sans les supporters.
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