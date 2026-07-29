OM : Zéro euro de gagné, Marseille accepte de le vendre

L'OM négocie avec le Bayer Leverkusen pour le transfert de Facundo Medina. Une seule condition est posée par les dirigeants marseillais.

Le dégraissage est sans fin à l’Olympique de Marseille , où tout le monde semble bien à vendre. Y compris un joueur qui vient d’être acheté. C’est le cas de Facundo Medina, prêté avec option d’achat obligatoire par le RC Lens la saison passée, et qui a donc été acheté automatiquement par le club provençal. Pour cela, Stéphane Richard a débloqué 20 millions d’euros, entre le prêt payant et l’option d’achat validée. Ce montant est très lourd compte tenu des finances marseillaises et résulte une fois de plus de la gestion plus que douteuse de Pablo Longoria.

Ainsi, le départ de Facundo Medina avant même son retour à l’OM, lui qui a été finaliste de la Coupe du monde avec l’Argentine, est largement envisageable. Surtout que le Bayer Leverkusen l’apprécie et cherche à le convaincre de venir, alors qu'il était initialement prévu qu'il enchaîne une deuxième saison à Marseille avec l’ambition de faire beaucoup mieux.

L'OM rêve d'une opération blanche

Mais, selon les informations du Phocéen, l’OM est totalement ouvert aux discussions sur une vente, à une seule condition. Les dirigeants olympiens ont la simple ambition de ne pas perdre un seul centime dans cette opération, quitte à ne rien gagner au passage également. L’idée est d’accepter une offre qui sera à hauteur de 20 millions d’euros, pour un joueur dans la force de l’âge (27 ans), international argentin et capable de faire bien mieux que la saison dernière.

Le média marseillais souligne que les négociations sont toujours en cours entre les deux clubs, mais que la condition stipulant un transfert de 20 millions d’euros est clairement établie. Et comme le Bayer Leverkusen apprécie Medina de longue date, l’espoir de voir cette opération se conclure existe dans le clan marseillais. Même si cela laissera Bruno Genesio avec une défense très amoindrie, sachant que Nayef Aguerd n’est pas du tout certain d’être prêt pour la reprise. Ou même d’être toujours à l’OM cette saison.