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Neymar

Neymar fait ses adieux au Brésil

Foot Mondial29 juil. , 10:20
parQuentin Mallet
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Après avoir annoncé à demi-mots qu'il prenait sa retraite internationale après l'élimination du Brésil face à la Norvège à la dernière Coupe du monde, Neymar a confirmé que son histoire avec la Seleçao était bien terminée.
37 minutes, un but qui n'a pas aidé son équipe à se sauver d'une élimination précoce… voilà comment peut-on résumer autant que possible la Coupe du monde de Neymar. Appelée contre toute attente alors qu'il n'était pas dans une forme olympique, la superstar brésilienne n'a pas été d'une grande aide pour Carlo Ancelotti et ses coéquipiers.
C'est donc avec une certaine frustration qu'il a évoqué, en zone mixte, son avenir au sein de la sélection auriverde après l'élimination face à la Norvège en huitièmes de finale du Mondial 2026. « J’ai essayé, j’ai essayé. Maintenant, c’est fini. Ça a commencé ici, ça s’achève ici », avait-il alors déclaré devant les journalistes. Près d'un mois plus tard, « Ney » a confirmé sa retraite internationale.
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Neymar et le Brésil, c'est fini !

« Lucas Moura a encore espoir que je revienne ? Ça n'arrivera pas. Je pense que mon heure de gloire en équipe nationale brésilienne est déjà passée. J'y ai écrit une page d'Histoire et j'en suis très heureux. J'y ai vécu beaucoup de choses. J’y ai donné tout mon cœur et toute ma vie, je me suis toujours battu pour le maillot jaune, mais je crois que je n’en ai plus envie », a expliqué Neymar dans des propos relayés par UOL Esporte, après la victoire de Santos face à Universidad Central (4-2).
Une sortie qui fait donc foi de sa volonté de ne plus revenir en sélection nationale. De quoi laisser la place à d'autres attaquants, comme João Pedro, qui auraient bien mérité leur place à la Coupe du monde.
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