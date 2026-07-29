Neymar fait ses adieux au Brésil

L olympique lyonnais club de FMC 😪😪 le stagiaire a encore frappé 🤭🤭😁
De quoi Lyon en Finale, quelle Coupe ?
Bla.. bla.. bla... Ça arrange bien les medias de tomber sur textor, alors que nasser est bien tranquille. MDR
Situation inquiétante et celle de Lyon
Avant de t'occuper des autres occupe de ton petit club qui n'a rien gagné, qui va tout faire et pour en finir ce sont les arbitres ou la LFP qui sont contre ton petit club.
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🚨🚨 𝗡𝗘𝗬𝗠𝗔𝗥 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗘 𝗦𝗔 𝗥𝗘𝗧𝗥𝗔𝗜𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘 !!! 🇧🇷❌ "Mon histoire avec la sélection brésilienne est terminée ! Je me suis toujours battu pour défendre les couleurs de ce maillot. Mais je ne veux plus jouer."