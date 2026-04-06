PSG : Camavinga ne signera pas à Paris

Ce climat anxogiene sera révolu quand il videra son casier. Il retrouvera le sourire et la passion du jeu à ce moment précis.
Le seul Jimmy c'était Briand... Tes commentaires ne sont mm pas drôle..
Il y a une semaine : "mais occupes toi de l OL tu saoules avec tes avis sur tout." Il y a une semaine : "mais ferme la serieux." Hier : "mais ferme la toi. tu saoules" Aujourd'hui : "occupes toi de ton club toi." Et beaucoup d'autres comme ça... Dijaya, pourquoi tu ne suis pas les conseils que tu donnes aux autres, que tu t'occupes de ton club et que tu arrêtes d'écrire tes balivernes et tes conneries sur le PSG ? Fais ce je dis, mais ne fais pas ce que je fais (devise de dijaya).
Inexistants parce que le PSG a étouffé Liverpool et l'a empêché de jouer, de l'avis de tous les spécialistes (sauf le grand spécialiste marseillais dijaya), tout comme pour l'OM et le 0-3 au Vélodrome et le 5-0 au Parc.
normal il a un salaire completement delirant. comme tous. tu penses que Ramos est content comme ça? bah non il reste pour le fric. comme la plupart. jamais ils n auront autant de fric ailleurs
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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Y'a zéro contacts
Valentín Barco file à Chelsea… Un de ces talents que j’aurais vraiment aimé voir sous le maillot du PSG. Perso je fonce sur Camavinga. Persuadé qu’il pourrait retrouver son niveau sous Luis Enrique.