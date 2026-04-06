PSG : Camavinga ne signera pas à Paris

Selon la presse espagnole, le PSG est bouillant à l’idée de faire signer Eduardo Camavinga l’été prochain. Une information démentie en France, où l’on assure qu’il n’y a aucun contact entre le joueur du Real Madrid et le club parisien.

En manque de temps de jeu avec le Real Madrid et en danger avec l’équipe de France à quelques semaines de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, Eduardo Camavinga sera l’une des attractions du prochain mercato en Europe. L’ancien milieu de terrain du Stade Rennais a de fortes chances de quitter la Casa Blanca. Florentino Pérez n’est pas opposé à un départ de son milieu de terrain de 23 ans et le Paris Saint-Germain surveille sa situation . C’est en tout cas ce que le journal AS annonçait la semaine passée. Le média espagnol expliquait que le PSG était fan du profil de Camavinga et qu’un transfert dans la capitale française était possible l’été prochain.

La version de la presse espagnole a néanmoins été démentie en France. A en croire l’insider Abdel Hamed, généralement bien informé sur l’actualité du mercato parisien, il y a « zéro contact » entre Eduardo Camavinga et le Paris Saint-Germain à ce jour. Les récentes performances de l’international français avec le Real Madrid ainsi qu’avec l’équipe de France ont peut-être refroidi le PSG, au point de faire demi-tour dans ce dossier et de se concentrer sur d’autres pistes. Titulaire avec le club merengue face à Majorque samedi après-midi, Eduardo Camavinga n’a pas marqué de points.

Son équipe s’est inclinée et le numéro 6 du Real Madrid a encore livré une prestation bien terne, se montrant par ailleurs trop laxiste au marquage sur le premier but de Majorque. De quoi faire reculer Luis Enrique et Luis Campos, même si la volonté des deux hommes est bel et bien de renforcer leur milieu de terrain dans l’optique de la saison prochaine. Car pour le PSG, pas question d’attaquer une saison de plus avec seulement quatre joueurs de très haut niveau (Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves et Zaïre-Emery) pour trois places de titulaire dans l’entrejeu.