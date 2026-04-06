Camavinga ICONSPORT_282908_0540

PSG : Camavinga ne signera pas à Paris

PSG06 avr. , 15:30
parCorentin Facy
1
Selon la presse espagnole, le PSG est bouillant à l’idée de faire signer Eduardo Camavinga l’été prochain. Une information démentie en France, où l’on assure qu’il n’y a aucun contact entre le joueur du Real Madrid et le club parisien.
En manque de temps de jeu avec le Real Madrid et en danger avec l’équipe de France à quelques semaines de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, Eduardo Camavinga sera l’une des attractions du prochain mercato en Europe. L’ancien milieu de terrain du Stade Rennais a de fortes chances de quitter la Casa Blanca. Florentino Pérez n’est pas opposé à un départ de son milieu de terrain de 23 ans et le Paris Saint-Germain surveille sa situation. C’est en tout cas ce que le journal AS annonçait la semaine passée. Le média espagnol expliquait que le PSG était fan du profil de Camavinga et qu’un transfert dans la capitale française était possible l’été prochain.
La version de la presse espagnole a néanmoins été démentie en France. A en croire l’insider Abdel Hamed, généralement bien informé sur l’actualité du mercato parisien, il y a « zéro contact » entre Eduardo Camavinga et le Paris Saint-Germain à ce jour. Les récentes performances de l’international français avec le Real Madrid ainsi qu’avec l’équipe de France ont peut-être refroidi le PSG, au point de faire demi-tour dans ce dossier et de se concentrer sur d’autres pistes. Titulaire avec le club merengue face à Majorque samedi après-midi, Eduardo Camavinga n’a pas marqué de points.

Lire aussi

Camavinga refuse le PSG, le Real Madrid en colèreCamavinga refuse le PSG, le Real Madrid en colère
PSG : La piste Camavinga revient à la UnePSG : La piste Camavinga revient à la Une
Son équipe s’est inclinée et le numéro 6 du Real Madrid a encore livré une prestation bien terne, se montrant par ailleurs trop laxiste au marquage sur le premier but de Majorque. De quoi faire reculer Luis Enrique et Luis Campos, même si la volonté des deux hommes est bel et bien de renforcer leur milieu de terrain dans l’optique de la saison prochaine. Car pour le PSG, pas question d’attaquer une saison de plus avec seulement quatre joueurs de très haut niveau (Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves et Zaïre-Emery) pour trois places de titulaire dans l’entrejeu.
1
Articles Recommandés
Mbappé Vinicius
Kylian Mbappé

« Bien sûr que c'est agaçant », Vinicius se confie sur Mbappé

ICONSPORT_327709_0124
Serie A

L'Italie mise tout sur Antonio Conte pour le Mondial 2030 !

Corentin Tolisso pensait avoir marqué contre Marseille
OL

OL : Tolisso avec les Bleus, la campagne brutalement stoppée

Pagis ICONSPORT_360734_0494
Mercato

OM, Lens, Rennes… Un Lorientais affole la Ligue 1

Fil Info

06 avr. , 17:30
« Bien sûr que c'est agaçant », Vinicius se confie sur Mbappé
06 avr. , 17:00
L'Italie mise tout sur Antonio Conte pour le Mondial 2030 !
06 avr. , 16:30
OL : Tolisso avec les Bleus, la campagne brutalement stoppée
06 avr. , 16:00
OM, Lens, Rennes… Un Lorientais affole la Ligue 1
06 avr. , 14:30
« Le plus important... » : L’OM en crise, le nouveau patron intervient
06 avr. , 14:00
OL : Tolisso au fond du trou, Umtiti s'inquiète
06 avr. , 13:40
OM : Pavard au coeur d'une tempête énorme
06 avr. , 13:20
PSG : L'agent de Vitinha agace le Qatar
06 avr. , 13:00
L'ASSE promet un mercato spécial en cas de montée

Derniers commentaires

OM : Pavard au coeur d'une tempête énorme

Ce climat anxogiene sera révolu quand il videra son casier. Il retrouvera le sourire et la passion du jeu à ce moment précis.

OL : Endrick tué par ce choix de Paulo Fonseca

Le seul Jimmy c'était Briand... Tes commentaires ne sont mm pas drôle..

OM : Le bilan d'Habib Beye est déjà désastreux

Il y a une semaine : "mais occupes toi de l OL tu saoules avec tes avis sur tout." Il y a une semaine : "mais ferme la serieux." Hier : "mais ferme la toi. tu saoules" Aujourd'hui : "occupes toi de ton club toi." Et beaucoup d'autres comme ça... Dijaya, pourquoi tu ne suis pas les conseils que tu donnes aux autres, que tu t'occupes de ton club et que tu arrêtes d'écrire tes balivernes et tes conneries sur le PSG ? Fais ce je dis, mais ne fais pas ce que je fais (devise de dijaya).

PSG-Liverpool : L'UEFA a désigné l'arbitre du choc

Inexistants parce que le PSG a étouffé Liverpool et l'a empêché de jouer, de l'avis de tous les spécialistes (sauf le grand spécialiste marseillais dijaya), tout comme pour l'OM et le 0-3 au Vélodrome et le 5-0 au Parc.

PSG : L'agent de Vitinha agace le Qatar

normal il a un salaire completement delirant. comme tous. tu penses que Ramos est content comme ça? bah non il reste pour le fric. comme la plupart. jamais ils n auront autant de fric ailleurs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading