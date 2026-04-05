PSG : La piste Camavinga revient à la Une

Eduardo Camavinga est la priorité du Paris Saint-Germain pour renforcer son milieu de terrain. En manque de temps de jeu au Real Madrid, le Français réfléchit de plus en plus à un transfert.

Il est la principale victime du début de mandat d'Alvaro Arbeloa au Real Madrid. Longtemps titulaire chez les Merengue, Eduardo Camavinga peine désormais à se faire une place dans le onze madrilène. Le milieu de terrain français paie non seulement ses mauvaises prestations, mais aussi l'émergence du jeune Espagnol Thiago Pitarch (18 ans) à son poste. Une situation qui menace son statut en équipe de France et influence son avenir au mercato . Le Paris Saint-Germain entend bien en profiter dès l'été prochain pour s'offrir le joueur tricolore du Real Madrid.

Camavinga convaincu par le PSG ?

Le club parisien veut l'intégrer à son entrejeu dès la saison prochaine. Un projet séduisant sur le papier pour l'ancien rennais. Néanmoins, ce dernier n'est pas pressé de quitter Madrid. Il évolue là-bas depuis 2021 et il s'y plaît. Ce refus de départ est toutefois loin d'être définitif selon les informations de AS. Le quotidien sportif espagnol affirme que le joueur de 23 ans est en pleine réflexion en ce moment sur la suite de sa carrière puisque sa situation sportive reste bloquée au Real Madrid. De quoi laisser la place à Luis Campos pour négocier si Luis Enrique valide cette piste.

Le journal espagnol rappelle l'envie forte des Parisiens de conclure le transfert au plus vite. Si Eduardo Camavinga accepte l'offre du PSG, il ne restera plus qu'à séduire Florentino Perez. Sous contrat jusqu'en 2029, le Français n'est pas jugé intransférable si un montant correct est mis sur la table. Une somme comprise entre 50 et 60 millions d'euros pourrait faire l'affaire. Elle permettrait au Real d'aller immédiatement chercher un remplaçant. Pour rappel, les Merengue ciblent notamment Rodri et Enzo Fernandez dans ce secteur de jeu. A voir si le Paris Saint-Germain misera autant d'argent sur un joueur dont le talent n'est pas contestable, mais qui n'est clairement pas à son prime depuis plusieurs mois.