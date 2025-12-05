ICONSPORT_277550_0066

PSG : Ça chauffe pour Achraf Hakimi

PSG05 déc. , 10:00
parGuillaume Conte

Le Maroc est prêt à prendre tous les risques avec Achraf Hakimi pour l'avoir dès le début de la CAN. De quoi donner quelques sueurs froides au PSG, qui craint le pire pour la suite de la saison.
Gravement blessé à la cheville le mois dernier lors du match du PSG face au Bayern Munich, Achraf Hakimi fait tout pour être rétabli pour la Coupe d’Afrique des Nations. Le Maroc a besoin de son taulier pour bien débuter la compétition, et compte même l’utiliser dès le match d’ouverture, à Rabat, contre les Comores, le 21 décembre dernier.
L’Equipe a récemment précisé que le défenseur du PSG travaillait très dur et était même en avance sur son programme de rééducation, alors qu’il était récemment venu chercher son prix de Ballon d’Or africain avec un appareil lui permettant de marcher sans solliciter sa cheville. Chez les Lions de l’Atlas, on estime que tout sera en place pour qu’il débute la compétition et que sa présence dès le premier match lui permettrait de monter en puissance pour les rencontres suivantes.

Selon la presse marocaine, cet excès de confiance de la part du pays organisateur a le don d’agacer le PSG. A Paris, on ne comprend pas cette précipitation alors que le Maroc se retrouve dans un groupe abordable face aux Comores, le Mali et la Zambie. Surtout que l’édition 2023 a démontré que l’on pouvait même se qualifier et aller au bout en perdant deux de ses trois matchs de poule, comme ce fut le cas avec la Cote d’Ivoire. Aucune urgence donc.
Pour le PSG, l’idée serait donc de préserver Hakimi et de ne pas précipiter son retour pour qu’il soit rétabli à 100 % pour les 1/8e de finale à partir du mois de janvier. Cela lui donnerait un délai de 10 jours supplémentaires pour soulager sa cheville et s’assurer de son bon rétablissement. Bien évidement, le champion d’Europe a d’autres objectifs en tête, et l’idée sera de récupérer Hakimi en bonne forme dans le courant du mois de janvier, et non pas un joueur qui a pris des gros risques pour jouer coûte que coûte pour son pays, quitte à mettre le reste de sa saison en jeu.
A. Hakimi Mouh

A. Hakimi Mouh

MoroccoMaroc Âge 27 Défenseur

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs3
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts0
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs9
Buts2
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

