Le PSG paie 30 millions pour la doublure d'Hakimi

A la recherche d’une doublure à Achraf Hakimi dans l’optique du mercato d’hiver, le PSG fait de Daniel Munoz sa priorité. Le club parisien connaît désormais le prix à payer pour l’international colombien de Crystal Palace.

L’hiver dernier, le Paris Saint-Germain a été très peu actif lors du marché des transferts. Une stratégie assumée par Luis Enrique et Luis Campos, lesquels n’avaient pas prévu de compter autant d’absents durant cette première partie de saison. Lors de la réception du Bayern Munich, Achraf Hakimi s’est ajouté à la liste . Une absence qui met en lumière le manque de solutions à ce poste pour Luis Enrique sans l’international marocain.

La piste Daniel Munoz se confirme

C’est la raison pour laquelle le PSG souhaite recruter dans ce secteur de jeu lors du mercato hivernal. Un nom revient avec énormément d’insistance depuis plusieurs jours, celui de l’international marocain Daniel Munoz de Crystal Palace. La tendance se confirme puisque c’est au tour de Caughtoffside de nous apprendre que le Paris Saint-Germain est très intéressé par le défenseur de 29 ans. Manchester City, Chelsea et Barcelone sont aussi à l’affût pour recruter le joueur valorisé à hauteur de 30 millions d’euros par les Eagles.

Un prix important pour un joueur proche de la trentaine mais que Paris semble prêt à payer si l’on en croit les dernières indiscrétions d’ESPN, qui explique de son côté que Luis Campos fait de Daniel Munoz sa priorité absolue pour venir doubler le poste d’Achraf Hakimi en janvier. Le joueur de Crystal Palace est perçu par l’état-major parisien comme un élément fiable, polyvalent et très régulier en Premier League.

Lire aussi Bertrand Latour dévoile le mercato de rêve du PSG

Le PSG juge par ailleurs le montant de 30 millions d’euros « raisonnable » au vu de la valeur du joueur et le champion d’Europe en titre envisagerait sérieusement d’accélérer pour ne pas se faire doubler dans ce dossier jugé « stratégique ». Reste maintenant à savoir si les concurrents du PSG pour recruter Daniel Munoz sont également motivés à ce point, ce qui pourrait compliquer les affaires des dirigeants parisiens. D’autant que convaincre Daniel Munoz de signer dans un club où évolue le meilleur latéral droit au monde en la personne d’Achraf Hakimi ne sera pas une chose aisée.