ICONSPORT_278616_0012

L'OL met 200.000 euros pour la beauté du football

OL05 déc. , 9:20
parNathan Hanini
5
L’organisation des matchs de Coupe de France n’est pas une mince affaire en ce mois de décembre. L’Olympique Lyonnais va recevoir le club de Saint-Cyr Collonges (R1) pour les 32es de finale. La rencontre se jouera du côté du Groupama Stadium le dimanche. Le club rhodanien s’attend à une perte financière.
Pour le dernier week-end avant Noël, le championnat français laissera sa place à la magie de la Coupe de France. Lors des 32es de finale, l’Olympique Lyonnais affrontera le club de Saint-Cyr Collonges (R1). Le petit club du département du Rhône ne pouvait pas rêver d’un meilleur tirage avec le septuple champion de France. Mais ces derniers jours, le lieu du match a fait débat tout comme le lieu de la rencontre. Les deux clubs auraient aimé disputer cette rencontre le vendredi 19 mais la planification TV le fait tomber le dimanche 21 décembre au soir.

Une perte évaluée à 200 000 euros

Dans un communiqué publié ce jeudi, le club rhodanien a tout de même accepté de recevoir la rencontre du côté du Groupama Stadium. « Cela représentera un important effort financier de notre part dans un contexte complexe, mais nous avons choisi de le faire pour les joueurs de Saint-Cyr pour qui cela était très important, pour nos supporters, notre communauté, et plus largement pour tous les amoureux du football », explique l’OL dans le communiqué.
Ce vendredi, Ouest France dévoile que la perte estimée lors de cette rencontre se situe entre 150 et 200 000 euros. Malgré une situation précaire, l’OL a fait un pas en avant pour permettre au club de Saint-Cyr Collonges de vivre un match dans une enceinte majeure du football français. La veille, l’OL Lyonnes reçoit la formation de Fleury 91 en Première Ligue féminine dans ce même stade. Une rencontre pour sécuriser la première place du championnat et continuer le sans faute pour les quadruples championnes de France en titre.

Lire aussi

L1 : Programme TV et résultats de la 15e journéeL1 : Programme TV et résultats de la 15e journée
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_278169_0143
Mercato

Officiel : Eric Garcia prolonge au FC Barcelone

ICONSPORT_278492_0215
OM

Ce défenseur rugueux explose, l'OM l'adore

ICONSPORT_278337_0014
OL

Il revient, l’OL va décoller

ICONSPORT_278391_0456
Rennes

Des cadrés éjectés et deux arrivées, le mercato de Rennes dévoilé

Fil Info

11:20
Officiel : Eric Garcia prolonge au FC Barcelone
11:20
Ce défenseur rugueux explose, l'OM l'adore
11:00
Il revient, l’OL va décoller
10:40
Des cadrés éjectés et deux arrivées, le mercato de Rennes dévoilé
10:20
Edf : Mbappé ne pourra pas sauver la France au Mondial
10:00
PSG : Ça chauffe pour Achraf Hakimi
9:40
Nice : Les supporters partent rejoindre leur famille
9:00
Manu Koné au PSG, la Roma prend une grande décision

Derniers commentaires

Le PSG sans pitié dans sa guerre contre L'Equipe

ça fait tres longtemps que j'ai banni ce journal et cette chaine

PSG : Vitinha l’avoue, il a un faible pour le Bayern

Le Bayern et Arsenal ont une très belle équipe cette saison .On devra compter sur eux en LDC

Transfert à 50 ME, le PSG craque pour Rodrigo Mora

Pas forcement pour plus de concurrence mais avoir plus de solutions .on a besoin d'avoir un effectif un peu plus large

30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou

Macol. et pourtant je regarde les matchs. dommage pour toi....

30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou

c est marrant de toujours te comparer a l OM. Viti etait un prospect qui tournait pas si mal au Portugal, un peu comme Wahi. ils etaient jeune, et le N 9 est toujours plus cher. Mais 30M c est trop cher pour les 3! si Wahi avait mis 20 buts ca n aurait pas ete pareil

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading