L'OL met 200.000 euros pour la beauté du football

ça fait tres longtemps que j'ai banni ce journal et cette chaine
Le Bayern et Arsenal ont une très belle équipe cette saison .On devra compter sur eux en LDC
Pas forcement pour plus de concurrence mais avoir plus de solutions .on a besoin d'avoir un effectif un peu plus large
Macol. et pourtant je regarde les matchs. dommage pour toi....
c est marrant de toujours te comparer a l OM. Viti etait un prospect qui tournait pas si mal au Portugal, un peu comme Wahi. ils etaient jeune, et le N 9 est toujours plus cher. Mais 30M c est trop cher pour les 3! si Wahi avait mis 20 buts ca n aurait pas ete pareil
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
Michele Kang : « Saint-Cyr – OL se jouera au Groupama Stadium le dimanche 21 décembre » Lettre de Michele Kang à tous les amoureux de la Coupe de France et du football 🔴🔵 ol.fr/fr/actualites/…