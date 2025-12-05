ICONSPORT_276732_0245

30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou

OL05 déc. , 8:20
parGuillaume Conte
10
L'OL ne souhaite vendre ni Malick Fofana, ni Tyler Morton. Pour l'Anglais, l'intérêt des clubs anglais commence à faire tourner les têtes.
C’est une règle assez déroutante pour ceux qui ne suivent pas la Premier League, mais depuis toujours, les meilleurs joueurs anglais sont transférés pour des montants dépassant parfois l’entendement. Avec le recul, le prix de certains internationaux a de quoi étonner, comme de voir Harry Maguire signer pour MU pour 87 ME, ou Jadon Sancho rejoindre aussi les Red Devils pour 85 ME. Ces dernières années, Jack Grealish et Declan Rice ont même dépassé la barre des 100 millions d’euros.
Ainsi, voir Tyler Morton réussir en Ligue 1, lui qui était un enfant prometteur de Liverpool, donne des idées aux clubs anglais. Le milieu de terrain vient de signer à l’OL pour 10 millions d’euros hors bonus, mais son prix a désormais plus que doublé. Selon la presse londonienne, pour devancer la concurrence de Premier League, Tottenham serait prêt à mettre jusqu’à 30 millions d’euros sur la table pour récupérer l’ancien des Reds.

Tottenham craque pour Tyler Morton

Il faut dire que Crystal Palace, Brighton, Newcastle, Everton et Nottingham Forest se sont renseignés à son sujet. Même si Morton envisage de rester à l’OL, où il se sent bien et estime pouvoir encore progresser, l’idée de revenir en Premier League chez un club qui dispute la Ligue des Champions a de quoi faire tourner les têtes. Et le club lyonnais, qui souhaitait le conserver cet hiver, pourra difficilement cracher sur une telle somme si cela devait se confirmer.
En effet, l’OL a confirmé qu’il fallait une ou deux belles ventes cet hiver pour rester dans le cadre fixé par la DNCG. Et ce ne sont pas les derniers comptes publiés pour la saison 2024-2025 qui vont améliorer les choses. Car les clubs anglais connaissent très bien la situation financière de l’OL, et le fait que le club rhodanien ne pourra pas dire non éternellement aux belles offres. Surtout si cela arrive à de tels montants.
T. Morton

T. Morton

EnglandAngleterre Âge 23 Milieu

Euro U21

Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs12
Buts1
Passes décisives1
Jaune2
Rouge1
Jaune Rouge0
10
Derniers commentaires

Le PSG sans pitié dans sa guerre contre L'Equipe

ça fait tres longtemps que j'ai banni ce journal et cette chaine

PSG : Vitinha l’avoue, il a un faible pour le Bayern

Le Bayern et Arsenal ont une très belle équipe cette saison .On devra compter sur eux en LDC

Transfert à 50 ME, le PSG craque pour Rodrigo Mora

Pas forcement pour plus de concurrence mais avoir plus de solutions .on a besoin d'avoir un effectif un peu plus large

30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou

Macol. et pourtant je regarde les matchs. dommage pour toi....

30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou

c est marrant de toujours te comparer a l OM. Viti etait un prospect qui tournait pas si mal au Portugal, un peu comme Wahi. ils etaient jeune, et le N 9 est toujours plus cher. Mais 30M c est trop cher pour les 3! si Wahi avait mis 20 buts ca n aurait pas ete pareil

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

