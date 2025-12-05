30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou

L'OL ne souhaite vendre ni Malick Fofana, ni Tyler Morton. Pour l'Anglais, l'intérêt des clubs anglais commence à faire tourner les têtes.

C’est une règle assez déroutante pour ceux qui ne suivent pas la Premier League , mais depuis toujours, les meilleurs joueurs anglais sont transférés pour des montants dépassant parfois l’entendement. Avec le recul, le prix de certains internationaux a de quoi étonner, comme de voir Harry Maguire signer pour MU pour 87 ME, ou Jadon Sancho rejoindre aussi les Red Devils pour 85 ME. Ces dernières années, Jack Grealish et Declan Rice ont même dépassé la barre des 100 millions d’euros.

Ainsi, voir Tyler Morton réussir en Ligue 1, lui qui était un enfant prometteur de Liverpool, donne des idées aux clubs anglais. Le milieu de terrain vient de signer à l’OL pour 10 millions d’euros hors bonus, mais son prix a désormais plus que doublé. Selon la presse londonienne, pour devancer la concurrence de Premier League, Tottenham serait prêt à mettre jusqu’à 30 millions d’euros sur la table pour récupérer l’ancien des Reds.

Tottenham craque pour Tyler Morton

Il faut dire que Crystal Palace, Brighton, Newcastle, Everton et Nottingham Forest se sont renseignés à son sujet. Même si Morton envisage de rester à l’OL, où il se sent bien et estime pouvoir encore progresser, l’idée de revenir en Premier League chez un club qui dispute la Ligue des Champions a de quoi faire tourner les têtes. Et le club lyonnais, qui souhaitait le conserver cet hiver, pourra difficilement cracher sur une telle somme si cela devait se confirmer.

En effet, l’OL a confirmé qu’il fallait une ou deux belles ventes cet hiver pour rester dans le cadre fixé par la DNCG. Et ce ne sont pas les derniers comptes publiés pour la saison 2024-2025 qui vont améliorer les choses. Car les clubs anglais connaissent très bien la situation financière de l’OL, et le fait que le club rhodanien ne pourra pas dire non éternellement aux belles offres. Surtout si cela arrive à de tels montants.