Le PSG débloque 25ME pour aider Achraf Hakimi

Le PSG ne serait pas contre recruter une doublure à Achraf Hakimi lors du prochain mercato hivernal. Le nom de Daniel Munoz circule, mais le prix du latéral droit de Crystal Palace monte en flèche.
L’été dernier, le Paris Saint-Germain a été très peu actif sur le marché des transferts. Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi ont été les seules recrues du club de la capitale, qui n’a pas réussi à renforcer son attaque ni à doubler les postes de certains titulaires. Par exemple, Achraf Hakimi n’a toujours pas de doublure à droite de la défense. Ce n’est à priori pas un problème pour Luis Enrique, qui jongle entre Joao Neves, Warren Zaïre-Emery, Illya Zabarnyi et même Senny Mayulu à ce poste durant la blessure du Marocain.
Un spécialiste du poste serait tout de même le bienvenu et le PSG pourrait bouger à ce sujet cet hiver. Le nom de Daniel Munoz est régulièrement évoqué. Le latéral droit colombien de Crystal Palace, sous contrat avec les Eagles jusqu’en 2028, est très apprécié par la direction parisienne. Estimé à environ 20 millions d’euros par le club londonien il y a quelques semaines, le joueur d’1m81 ne devrait pas partir pour une somme si raisonnable en janvier. C’est tout du moins ce que croit savoir le journal AS, qui nous apprend que Crystal Palace ne négociera pas un départ de Daniel Munoz pour moins de 25 millions d’euros.

Daniel Munoz, la facture grimpe

Il se murmure même, selon le média espagnol, que les Eagles souhaitent faire monter les enchères afin de récupérer une somme encore plus importante de la vente de leur défenseur droit. Autrement dit, la facture risque d’être bien plus salée que prévu pour le Paris Saint-Germain en cas de transfert de Daniel Munoz lors du prochain mercato hivernal. Une surenchère qui devrait fortement déplaire à Luis Campos, lequel pourrait faire le choix de se retirer de ce dossier. Depuis plusieurs mois, le PSG a clairement envoyé le message qu’il ne voulait plus être le pigeon du football européen sur le marché des transferts. Crystal Palace va donc devoir trouver un autre club prêt à payer une petite fortune pour Daniel Munoz s’il veut le vendre au-dessus de sa valeur réelle.
0
