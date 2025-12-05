Transfert à 50 ME, le PSG craque pour Rodrigo Mora

Un mercato plus agité que prévu se dessine pour le Paris Saint-Germain, qui a envie de récupérer trois joueurs très prometteurs pour cet hiver, dont Rodrigo Mora du FC Porto.

Le PSG a-t-il pris conscience des difficultés rencontrées lors de cette première partie de saison ? Contrairement à ce qu’affirme Luis Enrique et Luis Campos quand ils prennent la parole dans les médias, le mercato du club de la capitale pourrait bien être plus agité qu’annoncé. Le compte spécialisé PSGInside-Actus affirme ainsi que trois pistes sont sérieusement étudiées pour des renforts au mois de janvier. Afin de préparer l’avenir, mais aussi de se renforcer à des postes importants.

C’est le cas notamment en défense où Lucas Beraldo pourrait partir, où Lucas Hernandez ne convainc pas forcément, et où Illya Zabarnyi n’a clairement pas trouvé ses marques. L’idée serait donc de faire venir le grand espoir du FC Nantes Tylel Tati. Le joueur de seulement 17 ans enchaîne déjà les matchs cette saison, et se retrouve dans le viseur du Bayern Munich et du FC Barcelone. Sous contrat avec les Canaris jusqu’en 2028, il pourrait signer au PSG qui en fait sa priorité en défense centrale.

Rodrigo Mora fait saliver le PSG

Même chose au milieu de terrain, où la préférence du PSG va à un autre espoir qui explose cette saison en Ligue 1. Il s’agit d’Ayyoub Bouaddi, que Lille veut bien vendre à 40 millions d’euros, mais uniquement si le club nordiste le conserve en prêt pour terminer la saison sans se plomber sportivement. La porte est en tout cas ouverte pour que Paris passe à l’action dans ce dossier.

Enfin, la surprise pourrait venir de l’attaque. Luis Enrique a besoin d’amener un peu plus de concurrence, sachant que Désiré Doué et Ousmane Dembélé ont été blessés cet automne, et que Bradley Barcola n’est pas suffisamment régulier. La piste privilégiée par le PSG ne mènerait pas à Maghnès Akliouche, mais bien à Rodrygo Mora, le joueur du FC Porto. Comme souvent avec les clubs portugais, l’addition risque d’être salée puisque les Dragons réclament au moins 50 millions d’euros pour leur joueur offensif. Ce dernier a rejoint l’escarcelle de Jorge Mendes, qui a ses entrées au Paris SG, ce qui pourrait faciliter un transfert.

De quoi changer le visage du PSG, pour cet hiver, mais aussi pour les années à venir avec ces trois joueurs extrêmement jeunes, mais déjà bien installés dans leur équipe respective.