ICONSPORT_272631_0095

Transfert à 50 ME, le PSG craque pour Rodrigo Mora

PSG05 déc. , 8:00
parGuillaume Conte
2
Un mercato plus agité que prévu se dessine pour le Paris Saint-Germain, qui a envie de récupérer trois joueurs très prometteurs pour cet hiver, dont Rodrigo Mora du FC Porto.
Le PSG a-t-il pris conscience des difficultés rencontrées lors de cette première partie de saison ? Contrairement à ce qu’affirme Luis Enrique et Luis Campos quand ils prennent la parole dans les médias, le mercato du club de la capitale pourrait bien être plus agité qu’annoncé. Le compte spécialisé PSGInside-Actus affirme ainsi que trois pistes sont sérieusement étudiées pour des renforts au mois de janvier. Afin de préparer l’avenir, mais aussi de se renforcer à des postes importants.
C’est le cas notamment en défense où Lucas Beraldo pourrait partir, où Lucas Hernandez ne convainc pas forcément, et où Illya Zabarnyi n’a clairement pas trouvé ses marques. L’idée serait donc de faire venir le grand espoir du FC Nantes Tylel Tati. Le joueur de seulement 17 ans enchaîne déjà les matchs cette saison, et se retrouve dans le viseur du Bayern Munich et du FC Barcelone. Sous contrat avec les Canaris jusqu’en 2028, il pourrait signer au PSG qui en fait sa priorité en défense centrale.

Rodrigo Mora fait saliver le PSG

Même chose au milieu de terrain, où la préférence du PSG va à un autre espoir qui explose cette saison en Ligue 1. Il s’agit d’Ayyoub Bouaddi, que Lille veut bien vendre à 40 millions d’euros, mais uniquement si le club nordiste le conserve en prêt pour terminer la saison sans se plomber sportivement. La porte est en tout cas ouverte pour que Paris passe à l’action dans ce dossier.
Enfin, la surprise pourrait venir de l’attaque. Luis Enrique a besoin d’amener un peu plus de concurrence, sachant que Désiré Doué et Ousmane Dembélé ont été blessés cet automne, et que Bradley Barcola n’est pas suffisamment régulier. La piste privilégiée par le PSG ne mènerait pas à Maghnès Akliouche, mais bien à Rodrygo Mora, le joueur du FC Porto. Comme souvent avec les clubs portugais, l’addition risque d’être salée puisque les Dragons réclament au moins 50 millions d’euros pour leur joueur offensif. Ce dernier a rejoint l’escarcelle de Jorge Mendes, qui a ses entrées au Paris SG, ce qui pourrait faciliter un transfert.
De quoi changer le visage du PSG, pour cet hiver, mais aussi pour les années à venir avec ces trois joueurs extrêmement jeunes, mais déjà bien installés dans leur équipe respective.
R. Mora Carvalho

R. Mora Carvalho

PortugalPortugal Âge 18 Milieu

Liga Portugal

Matchs10
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Derniers commentaires

Le PSG sans pitié dans sa guerre contre L'Equipe

ça fait tres longtemps que j'ai banni ce journal et cette chaine

PSG : Vitinha l’avoue, il a un faible pour le Bayern

Le Bayern et Arsenal ont une très belle équipe cette saison .On devra compter sur eux en LDC

Transfert à 50 ME, le PSG craque pour Rodrigo Mora

Pas forcement pour plus de concurrence mais avoir plus de solutions .on a besoin d'avoir un effectif un peu plus large

30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou

Macol. et pourtant je regarde les matchs. dommage pour toi....

30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou

c est marrant de toujours te comparer a l OM. Viti etait un prospect qui tournait pas si mal au Portugal, un peu comme Wahi. ils etaient jeune, et le N 9 est toujours plus cher. Mais 30M c est trop cher pour les 3! si Wahi avait mis 20 buts ca n aurait pas ete pareil

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading