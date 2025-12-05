Edf : Mbappé ne pourra pas sauver la France au Mondial

dis moi d'ou te viens ta haine des lyonnais ? tu t'es fait piqué ton gouter par un lyonnais quand t'étais petit ?
c'est facile de dire nulle maintenant...
et Médina l'ancien lensois ils l'ont acheté combien ?
t'es pas très lucide ton argument n'a rien à voir. ne compare un salaire d'un joueur pour la saison à une dépense d'un match de CDF contre des amateurs. tu connais son salaire a rachon ? et t'avais une meilleure proposition de joueur dans les mêmes conditions ? avec les absents, blessés etc... fallait bien tenté quelques trucs. c'est sur quand ça fonctionne pas c'est facile de critiquer mais s'il avait planté des buts ou des passes D t'applaudirai.
Alors déjà , au lieu de se plaindre d'un pseudo sacrifice financier, que ta direction ne lâche pas des salaires a des types comme Rachon, ça c'est clairement de l'argent gaspillé !!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
🇫🇷 Avec ce Mbappé au top, la France devient-elle grande favorite du Mondial ? 🗣️ @rothenjerome : "Pour moi non, ça reste l'Espange."