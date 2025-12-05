ICONSPORT_278847_0207

Edf : Mbappé ne pourra pas sauver la France au Mondial

Equipe de France05 déc. , 10:20
parNathan Hanini
1
Ce vendredi en fin d’après-midi, la France connaîtra son programme pour la phase de groupe de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Les Bleus font partie des favoris de la compétition. Mais sûrement pas en numéro un pour Jérôme Rothen.
C’est toujours un moment attendu, quelques jours après le tirage au sort de la Coupe du monde de rugby, le football aussi se met en ambiance Coupe du monde. Ce vendredi, le suspense sera clos et l’équipe de France connaîtra sa poule pour le prochain mondial nord-américain. Les Bleus restent sur deux finales consécutives, l’une remportée en Russie et l’autre perdue au Qatar contre l’Argentine aux tirs au but. Sur RMC, Jérôme Rothen évoque le statut de la formation de Didier Deschamps. Selon l’ancien joueur du PSG, la France n’est pas favorite.

L’Espagne est devant

Le vainqueur de la Coupe Intertoto 2001 est cash, le favori reste l’Espagne. « Avec ce Mbappé en feu, je pense que cette équipe de France est d’autant plus forte. Mais pour moi la grande favorite, ça reste l’Espagne. L’Espagne est championne d’Europe. L’équipe de France fait partie des favoris au vu des résultats et de la dernière compétition. Tu es champion du monde en 2018 en Russie, tu perds la dernière finale en 2022 aux tirs au but face à l’Argentine. Bien sûr que l’on va être compétitif, » explique-t-il dans un premier temps avant d’évoquer les manques des Bleus.
« Mais il y a pour moi quelques trous notamment au milieu de terrain dans le cœur du jeu, si tu compares aux autres équipes. L’Espagne à un jeu très identifié, ils sont sûrs de leur force. Et surtout, ils ont un des meilleurs joueurs du monde comme nous. Parce qu’on parle de Mbappé, mais le ballon d’or c’est Ousmane Dembélé qui n’a pas commencé sa saison. Mais j’imagine qu’il va finir en boulet de canon. Oui, on a des arguments, mais sur la construction d’équipe et sur les certitudes, l’Espagne est devant, » note-t-il.
Malgré tout, la France pourra compter sur Kylian Mbappé. Le joueur du Real Madrid continue d’enfiler les buts en ce début de saison. « Et pour parler de Kylian Mbappé, ce que je note, ce n’est pas le nombre de buts parce que l’an passé, il finit soulier d’or. Et pour autant j’ai été critique. Mais cette année, entre la qualité de ses buts, ses enchaînements, il a retrouvé de la vitesse. Physiquement, il est beaucoup mieux. Aujourd’hui j’ai l’impression que quand il est sur le terrain il est en mission, » conclut-il. Malgré tout, le vainqueur de l’Euro 2024 reste devant selon lui. 
1
Loading