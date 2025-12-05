Manu Koné

Manu Koné au PSG, la Roma prend une grande décision

PSG05 déc. , 9:00
parQuentin Mallet
0
Titulaire indiscutable avec l'AS Roma de Gian Piero Gasperini, Manu Koné joue un rôle ô combien important dans l'excellent début de saison des Giallorossi. Ses prestations ont attiré l'œil du PSG, qui a désormais un concurrent de taille sur le dossier.
Hormis le trident indéboulonnable constitué de Fabian Ruiz, de Vitinha et de Joao Neves, Luis Enrique n'a pas beaucoup d'autres options viables pour le très haut niveau au poste de milieu de terrain. Formé dans l'entrejeu, Warren Zaïre-Emery est quant à lui utilisé dans le couloir droit de la défense depuis plusieurs matchs pour pallier l'absence longue durée d'Achraf Hakimi.

Lire aussi

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego SimeoneLe Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone
PSG : Désiré Doué candidat pour faire pleurer RennesPSG : Désiré Doué candidat pour faire pleurer Rennes
En interne, la réflexion sur le recrutement d'un milieu de terrain est donc lancée et cohérente. Luis Enrique a besoin d'un joueur au profil polyvalent, capable de faire le lien entre la défense et l'attaque tout en sachant jouer dans une tactique portée sur le contrôle. C'est pour cela que Luis Campos a fait de Manu Koné l'une des priorités à ce poste, lui qui rentre, en plus de cela, dans la politique de recrutement mise en avant par la direction du PSG. Cette opération s'est toutefois compliquée avec l'arrivée d'un cador italien sur le dossier.

Manu Koné, un assaut en juin ?

Comme le révèle Calciomercato, le Paris Saint-Germain fait bel et bien partie des clubs intéressés par Manu Koné. Toutefois, le vainqueur de la Ligue des champions s'est fait rejoindre par sa victime en finale, l'Inter Milan. Les Nerazzurri ont tenté de le recruter l'été dernier contre 40 millions d'euros, alors que le club de la Louve demandait au moins 50. Il aurait pu faire l'objet d'un nouvel assaut en janvier, mais les Romains sont clairs : Manu Koné ne sera pas vendu cet hiver.
Le média italien indique toutefois que la situation sera différente en juin, alors que les Giallorossi auront besoin de vendre. A ce moment-là, si Manu Koné fait bien partie des joueurs sacrifiés, le PSG, club que le natif de Colombes supporte depuis son enfance, n'aurait plus qu'à foncer pour convaincre toutes les parties.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278169_0143
Mercato

Officiel : Eric Garcia prolonge au FC Barcelone

ICONSPORT_278492_0215
OM

Ce défenseur rugueux explose, l'OM l'adore

ICONSPORT_278337_0014
OL

Il revient, l’OL va décoller

ICONSPORT_278391_0456
Rennes

Des cadrés éjectés et deux arrivées, le mercato de Rennes dévoilé

Fil Info

11:20
Officiel : Eric Garcia prolonge au FC Barcelone
11:20
Ce défenseur rugueux explose, l'OM l'adore
11:00
Il revient, l’OL va décoller
10:40
Des cadrés éjectés et deux arrivées, le mercato de Rennes dévoilé
10:20
Edf : Mbappé ne pourra pas sauver la France au Mondial
10:00
PSG : Ça chauffe pour Achraf Hakimi
9:40
Nice : Les supporters partent rejoindre leur famille
9:20
L'OL met 200.000 euros pour la beauté du football

Derniers commentaires

Le PSG sans pitié dans sa guerre contre L'Equipe

ça fait tres longtemps que j'ai banni ce journal et cette chaine

PSG : Vitinha l’avoue, il a un faible pour le Bayern

Le Bayern et Arsenal ont une très belle équipe cette saison .On devra compter sur eux en LDC

Transfert à 50 ME, le PSG craque pour Rodrigo Mora

Pas forcement pour plus de concurrence mais avoir plus de solutions .on a besoin d'avoir un effectif un peu plus large

30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou

Macol. et pourtant je regarde les matchs. dommage pour toi....

30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou

c est marrant de toujours te comparer a l OM. Viti etait un prospect qui tournait pas si mal au Portugal, un peu comme Wahi. ils etaient jeune, et le N 9 est toujours plus cher. Mais 30M c est trop cher pour les 3! si Wahi avait mis 20 buts ca n aurait pas ete pareil

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading