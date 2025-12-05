Manu Koné au PSG, la Roma prend une grande décision

Titulaire indiscutable avec l'AS Roma de Gian Piero Gasperini, Manu Koné joue un rôle ô combien important dans l'excellent début de saison des Giallorossi. Ses prestations ont attiré l'œil du PSG, qui a désormais un concurrent de taille sur le dossier.

Hormis le trident indéboulonnable constitué de Fabian Ruiz, de Vitinha et de Joao Neves, Luis Enrique n'a pas beaucoup d'autres options viables pour le très haut niveau au poste de milieu de terrain. Formé dans l'entrejeu, Warren Zaïre-Emery est quant à lui utilisé dans le couloir droit de la défense depuis plusieurs matchs pour pallier l'absence longue durée d'Achraf Hakimi.

En interne, la réflexion sur le recrutement d'un milieu de terrain est donc lancée et cohérente. Luis Enrique a besoin d'un joueur au profil polyvalent, capable de faire le lien entre la défense et l'attaque tout en sachant jouer dans une tactique portée sur le contrôle. C'est pour cela que Luis Campos a fait de Manu Koné l'une des priorités à ce poste, lui qui rentre, en plus de cela, dans la politique de recrutement mise en avant par la direction du PSG . Cette opération s'est toutefois compliquée avec l'arrivée d'un cador italien sur le dossier.

Manu Koné, un assaut en juin ?

Comme le révèle Calciomercato, le Paris Saint-Germain fait bel et bien partie des clubs intéressés par Manu Koné. Toutefois, le vainqueur de la Ligue des champions s'est fait rejoindre par sa victime en finale, l'Inter Milan. Les Nerazzurri ont tenté de le recruter l'été dernier contre 40 millions d'euros, alors que le club de la Louve demandait au moins 50. Il aurait pu faire l'objet d'un nouvel assaut en janvier, mais les Romains sont clairs : Manu Koné ne sera pas vendu cet hiver.

Le média italien indique toutefois que la situation sera différente en juin, alors que les Giallorossi auront besoin de vendre. A ce moment-là, si Manu Koné fait bien partie des joueurs sacrifiés, le PSG, club que le natif de Colombes supporte depuis son enfance, n'aurait plus qu'à foncer pour convaincre toutes les parties.