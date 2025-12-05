Des cadrés éjectés et deux arrivées, le mercato de Rennes dévoilé

Le réveil rennais va avoir des conséquences au mois de janvier. Habib Beye est en position de force et les cadres aux gros contrats sont invités à regarder ailleurs.

Passé soudainement du bon côté grâce à une série de quatre victoires de rangs, le Stade Rennais ne parle plus de virer Habib Beye. L’entraineur franco-sénégalais était quasiment mis à la porte à la fin du mois d’octobre quand son équipe n’arrivait plus à gagner le moindre match. Mais les dirigeants ont donné une dernière chance à l’ancien latéral, et cela a depuis décollé au point de voir les « Rouge et Noir » se glisser à la 5e place du classement, à deux points de Lille.

De quoi donner de l’ambition et de l’envie à Habib Beye, qui peut désormais se tourner vers le sprint de fin d’année avec un rendez-vous crucial au Parc des Princes ce samedi. Mais en janvier, il y aura aussi l’occasion de faire un peu de ménage dans son effectif, sachant qu’il a décidé de beaucoup moins utiliser deux cadres du club : Ludovic Blas et Seko Fofana. Sans trop en dire, l’ancien coach du Red Star a tout de même fait comprendre que ces deux joueurs ne seraient pas retenus.

Fofana et Blas, deux gros contrats visés

« Il y a des joueurs cadres qui jouent moins, il faut aussi regarder leur statut, et il peut y avoir un désir pour eux d’aller voir ailleurs, ou une volonté mutuelle d’aller en ce sens, et on sera obligé d’en discuter », a glissé l’entraîneur du club breton en conférence de presse. Des joueurs qui ne seront pas faciles à faire partir, en raison de leur encombrant contrat. Et en cas de départ, cela signifierait aussi l’arrivée d’un ou deux joueurs pour renforcer l’équipe afin de donner un bon coup de collier à la seconde partie de saison.

« Je pense que ce mercato sera assez calme, mais il y a quand même une volonté d’ajuster ce groupe et de faire des choix pour que cette équipe soit meilleure, qu’il y ait peut-être une forme une régénération à travers une ou deux arrivées », a lancé Habib Beye, persuadé qu’il y aura quand même quelques mouvements cet hiver pour corriger certaines choses. , a lancé Habib Beye, persuadé qu’il y aura quand même quelques mouvements cet hiver pour corriger certaines choses.