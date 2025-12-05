ICONSPORT_278391_0456

Des cadrés éjectés et deux arrivées, le mercato de Rennes dévoilé

Rennes05 déc. , 10:40
parGuillaume Conte
Le réveil rennais va avoir des conséquences au mois de janvier. Habib Beye est en position de force et les cadres aux gros contrats sont invités à regarder ailleurs.
Passé soudainement du bon côté grâce à une série de quatre victoires de rangs, le Stade Rennais ne parle plus de virer Habib Beye. L’entraineur franco-sénégalais était quasiment mis à la porte à la fin du mois d’octobre quand son équipe n’arrivait plus à gagner le moindre match. Mais les dirigeants ont donné une dernière chance à l’ancien latéral, et cela a depuis décollé au point de voir les « Rouge et Noir » se glisser à la 5e place du classement, à deux points de Lille. 
De quoi donner de l’ambition et de l’envie à Habib Beye, qui peut désormais se tourner vers le sprint de fin d’année avec un rendez-vous crucial au Parc des Princes ce samedi. Mais en janvier, il y aura aussi l’occasion de faire un peu de ménage dans son effectif, sachant qu’il a décidé de beaucoup moins utiliser deux cadres du club : Ludovic Blas et Seko Fofana. Sans trop en dire, l’ancien coach du Red Star a tout de même fait comprendre que ces deux joueurs ne seraient pas retenus.

Fofana et Blas, deux gros contrats visés

« Il y a des joueurs cadres qui jouent moins, il faut aussi regarder leur statut, et il peut y avoir un désir pour eux d’aller voir ailleurs, ou une volonté mutuelle d’aller en ce sens, et on sera obligé d’en discuter », a glissé l’entraîneur du club breton en conférence de presse. Des joueurs qui ne seront pas faciles à faire partir, en raison de leur encombrant contrat. Et en cas de départ, cela signifierait aussi l’arrivée d’un ou deux joueurs pour renforcer l’équipe afin de donner un bon coup de collier à la seconde partie de saison. 
« Je pense que ce mercato sera assez calme, mais il y a quand même une volonté d’ajuster ce groupe et de faire des choix pour que cette équipe soit meilleure, qu’il y ait peut-être une forme une régénération à travers une ou deux arrivées », a lancé Habib Beye, persuadé qu’il y aura quand même quelques mouvements cet hiver pour corriger certaines choses. 
L. Blas

L. Blas

FranceFrance Âge 27 Attaquant

Ligue 1

Matchs12
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

dis moi d'ou te viens ta haine des lyonnais ? tu t'es fait piqué ton gouter par un lyonnais quand t'étais petit ?

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

c'est facile de dire nulle maintenant...

30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou

et Médina l'ancien lensois ils l'ont acheté combien ?

L'OL met 200.000 euros pour la beauté du football

t'es pas très lucide ton argument n'a rien à voir. ne compare un salaire d'un joueur pour la saison à une dépense d'un match de CDF contre des amateurs. tu connais son salaire a rachon ? et t'avais une meilleure proposition de joueur dans les mêmes conditions ? avec les absents, blessés etc... fallait bien tenté quelques trucs. c'est sur quand ça fonctionne pas c'est facile de critiquer mais s'il avait planté des buts ou des passes D t'applaudirai.

L'OL met 200.000 euros pour la beauté du football

Alors déjà , au lieu de se plaindre d'un pseudo sacrifice financier, que ta direction ne lâche pas des salaires a des types comme Rachon, ça c'est clairement de l'argent gaspillé !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

