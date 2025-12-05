ICONSPORT_275832_0097

L'OM fonce sur cet international espagnol

OM05 déc. , 8:40
parGuillaume Conte
1
A la recherche d'un milieu de terrain pour compléter son équipe, l'OM suit depuis longtemps Dani Ceballos. Le Real Madrid et le joueur espagnol sont cette fois-ci d'accord sur un départ en janvier.
Le marché des transferts est aussi un jeu de patience pour Pablo Longoria, qui a déjà démontré par le passé qu’un transfert pouvait se boucler sur la durée. L’été dernier, l’OM a fait le forcing pour récupérer Dani Ceballos, qui peinait à avoir du temps de jeu avec le Real Madrid étant donnée la forte concurrence chez les Merengue. Finalement, convaincu par le discours de Xabi Alonso qui promettait de remettre la concurrence à plat, l’international espagnol est resté dans la capitale espagnole.
Quelques mois plus tard, le bilan est toujours aussi maigre pour Ceballos, qui n’a pas été utilisé sur deux des trois derniers matchs de Ligue des Champions, et n’a pas joué une minute sur les deux derniers matchs de Liga. Le retour en forme d’Eduardo Camavinga semble l’avoir définitivement écarté du 11 de départ. A 29 ans, l’ancien joueur du Betis Séville mais aussi d’Arsenal ne souhaite désormais plus insister.

Lire aussi

Entre Pavard et l’OM, ça sent déjà la finEntre Pavard et l’OM, ça sent déjà la fin
Echeverri envoyé à l'OM, coup dur pour l'OLEcheverri envoyé à l'OM, coup dur pour l'OL
Selon les informations de The Athletic, le Real Madrid va ouvrir la porte à un transfert l’hiver prochain. Et il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’OM, qui cherche un renfort dans l’entrejeu. En effet, le média américain assure que les exigences seront beaucoup moins élevées, que ce soit de la part du club madrilène ou de la part du joueur. Ce dernier possède un copieux salaire de 4,5 millions d’euros net au sein de la Casa Blanca, et il ne pourra pas toucher une telle somme à Marseille.
De son côté, le Real est prêt à descendre ses exigences en dessous de la barre des 10 millions d’euros pour son international espagnol. Ce dernier sait que les chances sont maigres, mais une très belle fin de saison avec l’OM pourrait aussi lui ouvrir les portes de la Roja en vue de la Coupe du monde. Il n’a plus fréquenté la sélection depuis 2023.
D. Ceballos Fernández

D. Ceballos Fernández

SpainEspagne Âge 29 Milieu

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs10
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_278169_0143
Mercato

Officiel : Eric Garcia prolonge au FC Barcelone

ICONSPORT_278492_0215
OM

Ce défenseur rugueux explose, l'OM l'adore

ICONSPORT_278337_0014
OL

Il revient, l’OL va décoller

ICONSPORT_278391_0456
Rennes

Des cadrés éjectés et deux arrivées, le mercato de Rennes dévoilé

Fil Info

11:20
Officiel : Eric Garcia prolonge au FC Barcelone
11:20
Ce défenseur rugueux explose, l'OM l'adore
11:00
Il revient, l’OL va décoller
10:40
Des cadrés éjectés et deux arrivées, le mercato de Rennes dévoilé
10:20
Edf : Mbappé ne pourra pas sauver la France au Mondial
10:00
PSG : Ça chauffe pour Achraf Hakimi
9:40
Nice : Les supporters partent rejoindre leur famille
9:20
L'OL met 200.000 euros pour la beauté du football
9:00
Manu Koné au PSG, la Roma prend une grande décision

Derniers commentaires

Le PSG sans pitié dans sa guerre contre L'Equipe

ça fait tres longtemps que j'ai banni ce journal et cette chaine

PSG : Vitinha l’avoue, il a un faible pour le Bayern

Le Bayern et Arsenal ont une très belle équipe cette saison .On devra compter sur eux en LDC

Transfert à 50 ME, le PSG craque pour Rodrigo Mora

Pas forcement pour plus de concurrence mais avoir plus de solutions .on a besoin d'avoir un effectif un peu plus large

30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou

Macol. et pourtant je regarde les matchs. dommage pour toi....

30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou

c est marrant de toujours te comparer a l OM. Viti etait un prospect qui tournait pas si mal au Portugal, un peu comme Wahi. ils etaient jeune, et le N 9 est toujours plus cher. Mais 30M c est trop cher pour les 3! si Wahi avait mis 20 buts ca n aurait pas ete pareil

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading