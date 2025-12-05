L'OM fonce sur cet international espagnol

A la recherche d'un milieu de terrain pour compléter son équipe, l'OM suit depuis longtemps Dani Ceballos. Le Real Madrid et le joueur espagnol sont cette fois-ci d'accord sur un départ en janvier.

Le marché des transferts est aussi un jeu de patience pour Pablo Longoria, qui a déjà démontré par le passé qu’un transfert pouvait se boucler sur la durée. L’été dernier, l’OM a fait le forcing pour récupérer Dani Ceballos, qui peinait à avoir du temps de jeu avec le Real Madrid étant donnée la forte concurrence chez les Merengue. Finalement, convaincu par le discours de Xabi Alonso qui promettait de remettre la concurrence à plat, l’international espagnol est resté dans la capitale espagnole.

Quelques mois plus tard, le bilan est toujours aussi maigre pour Ceballos, qui n’a pas été utilisé sur deux des trois derniers matchs de Ligue des Champions, et n’a pas joué une minute sur les deux derniers matchs de Liga. Le retour en forme d’Eduardo Camavinga semble l’avoir définitivement écarté du 11 de départ. A 29 ans, l’ancien joueur du Betis Séville mais aussi d’Arsenal ne souhaite désormais plus insister.

Selon les informations de The Athletic, le Real Madrid va ouvrir la porte à un transfert l’hiver prochain. Et il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’OM, qui cherche un renfort dans l’entrejeu. En effet, le média américain assure que les exigences seront beaucoup moins élevées, que ce soit de la part du club madrilène ou de la part du joueur. Ce dernier possède un copieux salaire de 4,5 millions d’euros net au sein de la Casa Blanca, et il ne pourra pas toucher une telle somme à Marseille.

De son côté, le Real est prêt à descendre ses exigences en dessous de la barre des 10 millions d’euros pour son international espagnol. Ce dernier sait que les chances sont maigres, mais une très belle fin de saison avec l’OM pourrait aussi lui ouvrir les portes de la Roja en vue de la Coupe du monde. Il n’a plus fréquenté la sélection depuis 2023.