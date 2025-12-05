ICONSPORT_277701_0135

Nice : Les supporters partent rejoindre leur famille

OGC Nice05 déc. , 9:40
parGuillaume Conte
0
Le match tant redouté entre Nice et Angers devrait être beaucoup plus calme que prévu. Les supporters du Gym, qui s'estiment injustement traités, ont décidé de boycotter leur club.
Ambiance ultra-tendue à Nice, avec la série de défaites en Europa League et en Ligue 1, et le clash avec les joueurs de dimanche soir. Après le revers à Lorient, la délégation niçoise a été chaudement accueillie par des centaines de supporters qui ont molesté les joueurs et Florian Maurice notamment. Depuis, c’est le chaos au sein du Gym et malgré les appels au calme de la direction, certains joueurs ne comptent pas en rester là. Deux se sont mis en arrêt maladie, et certains ont appelé leurs agents pour leur dire qu’il fallait leur trouver un nouveau point de chute dès le mois de janvier.

Les joueurs, l'entraineur et les dirigeants ciblés

Après avoir fortement songé à démissionner, Franck Haise a décidé de continuer l’aventure, avec un match très chaud prévu face à Angers ce week-end. Les autorités ont même classé cette rencontre à risques, en raison de l’énorme tension au sein du club. Mais les supporters ne seront pas présents, ont-ils annoncé dans un communiqué. Les Ultras Populaire Sud, qui représentent une grande partie des fans des Aiglons, ont fait savoir qu’ils boycotteraient les prochaines rencontres de leur club.
« Nous, maçons, étudiants, chômeurs, reprenons le chemin de nos familles. Vous n’en faites plus partie. Avec les joueurs, qui signent un communiqué aux allégations fausses, aux théories complotistes notamment celle sur la passivité des forces de l’ordre, la confiance est rompue. Avec un coach aux abois, lâché par une partie de ses joueurs, qui trouve du réconfort auprès de ses supporters mais qui dans un pseudo élan d’union sacrée et afin de feindre une unité au sein de son vestiaire tourne sa veste du jour au lendemain. Aussi. Avec des actionnaires visibles seulement par leur nom sur les murs du centre de formation devenu maison Ineos, où l’identité de notre club ne persiste plus. Aussi. Avec les dirigeants qui cautionnent tout ça sans rien faire. Aussi », a fait savoir la Populaire Sud, qui persiste à affirmer qu’il n’y a eu aucune violence ce dimanche soir, et que les joueurs crient donc au complot pour rien. 
0
Derniers commentaires

Le PSG sans pitié dans sa guerre contre L'Equipe

ça fait tres longtemps que j'ai banni ce journal et cette chaine

PSG : Vitinha l’avoue, il a un faible pour le Bayern

Le Bayern et Arsenal ont une très belle équipe cette saison .On devra compter sur eux en LDC

Transfert à 50 ME, le PSG craque pour Rodrigo Mora

Pas forcement pour plus de concurrence mais avoir plus de solutions .on a besoin d'avoir un effectif un peu plus large

30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou

Macol. et pourtant je regarde les matchs. dommage pour toi....

30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou

c est marrant de toujours te comparer a l OM. Viti etait un prospect qui tournait pas si mal au Portugal, un peu comme Wahi. ils etaient jeune, et le N 9 est toujours plus cher. Mais 30M c est trop cher pour les 3! si Wahi avait mis 20 buts ca n aurait pas ete pareil

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

