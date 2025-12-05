Nice : Les supporters partent rejoindre leur famille

Le match tant redouté entre Nice et Angers devrait être beaucoup plus calme que prévu. Les supporters du Gym, qui s'estiment injustement traités, ont décidé de boycotter leur club.

Ambiance ultra-tendue à Nice , avec la série de défaites en Europa League et en Ligue 1 , et le clash avec les joueurs de dimanche soir. Après le revers à Lorient, la délégation niçoise a été chaudement accueillie par des centaines de supporters qui ont molesté les joueurs et Florian Maurice notamment. Depuis, c’est le chaos au sein du Gym et malgré les appels au calme de la direction, certains joueurs ne comptent pas en rester là. Deux se sont mis en arrêt maladie, et certains ont appelé leurs agents pour leur dire qu’il fallait leur trouver un nouveau point de chute dès le mois de janvier.

Les joueurs, l'entraineur et les dirigeants ciblés

Après avoir fortement songé à démissionner, Franck Haise a décidé de continuer l’aventure, avec un match très chaud prévu face à Angers ce week-end. Les autorités ont même classé cette rencontre à risques, en raison de l’énorme tension au sein du club. Mais les supporters ne seront pas présents, ont-ils annoncé dans un communiqué. Les Ultras Populaire Sud, qui représentent une grande partie des fans des Aiglons, ont fait savoir qu’ils boycotteraient les prochaines rencontres de leur club.

« Nous, maçons, étudiants, chômeurs, reprenons le chemin de nos familles. Vous n’en faites plus partie. Avec les joueurs, qui signent un communiqué aux allégations fausses, aux théories complotistes notamment celle sur la passivité des forces de l’ordre, la confiance est rompue. Avec un coach aux abois, lâché par une partie de ses joueurs, qui trouve du réconfort auprès de ses supporters mais qui dans un pseudo élan d’union sacrée et afin de feindre une unité au sein de son vestiaire tourne sa veste du jour au lendemain. Aussi. Avec des actionnaires visibles seulement par leur nom sur les murs du centre de formation devenu maison Ineos, où l’identité de notre club ne persiste plus. Aussi. Avec les dirigeants qui cautionnent tout ça sans rien faire. Aussi », a fait savoir la Populaire Sud, qui persiste à affirmer qu’il n’y a eu aucune violence ce dimanche soir, et que les joueurs crient donc au complot pour rien.