Bradley Barcola - PSG
Bradley Barcola

PSG : Bradley Barcola, le divorce est officialisé

PSG26 juil. , 13:08
parClaude Dautel
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A deux ans de la fin de son contrat avec le PSG, Bradley Barcola a prévenu les dirigeants parisiens qu'il refusait de prolonger. Son départ lors du mercato est désormais une évidence.
Le Mondial est passé, et Bradley Barcola a tenu son engagement, à savoir prévenir Luis Campos et Luis Enrique de ses intentions concernant son avenir au Paris Saint-Germain. Alors qu'il a entamé les deux dernières années de son engagement avec les champions d'Europe, l'ancien Lyonnais a informé les dirigeants parisiens qu'il n'allait pas signer la prolongation proposée depuis plusieurs mois révèle L'Equipe. Il ne s'agit pas d'une tentative pour négocier encore plus une hausse salariale, mais Bradley Barcola souhaite désormais poursuivre sa carrière ailleurs. N'ayant aucune certitude d'être titulaire indiscutable dans l'équipe de Luis Enrique, comme avec l'équipe de France, l'ailier gauche de 23 ans se retrouve donc sur le marché des transferts, Nasser Al-Khelaifi ayant compris avec Kylian Mbappé qu'il était inutile de vouloir forcer un joueur à prolonger.

Liverpool en pole pour Barcola

De nombreux gros clubs européens ont déjà fait part de leur intention de recruter Bradley Barcola : le Bayern Munich, Arsenal, le FC Barcelone, Chelsea et de manière plus acharnée, Liverpool. Selon L'Equipe, le clan Barcola a déjà répondu fermement non à Chelsea, mais ne s'interdit rien concernant les autres clubs intéressés. Du côté du Paris Saint-Germain, où Luis Enrique adore Bradley Barcola, on travaille déjà sur le remplaçant du joueur formé à l'OL, et c'est d'ailleurs pour cela que la piste Yan Diomandé était envisagée depuis plusieurs semaines. Mais l'accord entre l'ailier international ivoirien et le Real Madrid a changé la donne.

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Concernant Bradley Barcola, le club qui voudra se l'offrir devra probablement dépasser la barre des 120 millions d'euros. L'attaquant français a en effet pris une valeur considérable grâce aux deux victoires du PSG en Ligue des champions, mais également à ses apparitions remarquables avec les Bleus durant le récent Mondial. Liverpool, qui est très chaud sur ce dossier, sait désormais à quoi s'en tenir pour ce qui est déjà le dossier chaud du mercato estival.
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Derniers commentaires

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

J'ai rien comparer, je veux surtout pas comparer la dette de L OM a celui du barca hein !!

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

😁 j ai jamais dit le contraire, c est la comparaison avec le barca qui m a bien fait marrer

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

Toute façon il faut recruter , trouve moi un club dans le monde qui recrute jamais , aller j attend

OM : McCourt oblige Lorenzi à des négociations humiliantes

bouffeur de kebab... quand on a rien a dire, vaut mieux se taire hein....

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

Sauf que l om n est ni le barca, n a ni le centre de formation du barca et n est ni compétitif 😂

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