PSG : En vacances à Ibiza, Ferran Torres reçoit un coup de pression

PSG : En vacances à Ibiza, Ferran Torres reçoit un coup de pression

PSG26 juil. , 12:20
parGuillaume Conte
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Tiraillé entre son envie de signer au PSG et la possibilité d'être enfin titulaire au Barça, Ferran Torres a reçu un coup de pression de la part de son club pendant ses vacances.
Héros de l’Espagne avec son but décisif contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde, Ferran Torres s’octroie légitimement des vacances. Il n’est pas parti bien loin puisqu’il se trouve à Ibiza, où sa complicité avec son compatriote champion du monde et ami Fernando Llorente fait le bonheur des paparazzis. Mais si l’attaquant du FC Barcelone est aussi suivi cet été, ce n’est pas uniquement en raison de son titre mondial acquis le week-end dernier.
Avec un an de contrat restant au Barça, il n’a toujours pas prolongé, et voit le club blaugrana se réveiller très tardivement. Lassé par le manque de considération de la formation catalane, Torres a décidé de ne pas donner suite aux appels du pied, et envisage plutôt de rejoindre le PSG. Luis Enrique l’apprécie, et son arrivée était jugée en très bonne voie, avant la furia liée à son but en finale.
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Désormais, les choses sont un peu plus confuses. Le FC Barcelone lui promet une place de titulaire avec le départ de Robert Lewandowski et les difficultés à faire signer Julian Alvarez. Mais pour le moment, Ferran Torres fait la sourde oreille. Une attitude qui a le don d’énerver Joan Laporta selon Mundo Deportivo. Le président du Barça a haussé le ton et a fait savoir à ses agents qu’il serait toujours barcelonais cette saison.
La seule façon pour lui de quitter le club espagnol sera d’annoncer publiquement qu’il souhaite partir, histoire de faire comprendre que le Barça n’y est pour rien dans ce futur transfert. Un ultimatum qui ne devrait pas avoir beaucoup d’effet, l’attaquant n’appréciant pas vraiment le changement de ton de son club actuel. Et pour mémoire, le FC Barcelone n’a toujours pas fini de payer son transfert depuis Manchester City, qui date pourtant de janvier 2022, et pour qui 8 ME doivent encore être versés.
Le PSG reste la destination la plus probable de Ferran Torres, mais le réveil du Barça et son but en finale de la Coupe du monde ont tout de même fait évoluer les choses, puisque le club catalan met la pression sur son joueur pour qu’il prolonge ou annonce qu’il souhaite partir, ce qui permettra à Joan Laporta de demander un très gros transfert au PSG.
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Derniers commentaires

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

J'ai rien comparer, je veux surtout pas comparer la dette de L OM a celui du barca hein !!

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

😁 j ai jamais dit le contraire, c est la comparaison avec le barca qui m a bien fait marrer

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

Toute façon il faut recruter , trouve moi un club dans le monde qui recrute jamais , aller j attend

OM : McCourt oblige Lorenzi à des négociations humiliantes

bouffeur de kebab... quand on a rien a dire, vaut mieux se taire hein....

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

Sauf que l om n est ni le barca, n a ni le centre de formation du barca et n est ni compétitif 😂

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