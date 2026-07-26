OM : McCourt oblige Lorenzi à des négociations humiliantes

OM : McCourt oblige Lorenzi à des négociations humiliantes

OM26 juil. , 12:00
parGuillaume Conte
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Ventes forcées, salaires revus à la baisse, aucune arrivée, le mercato de l'OM est un vrai supplice pour Grégory Lorenzi, qui n'a que des mauvaises nouvelles à annoncer.
Lassé de voir son club perdre 100 millions d’euros chaque saison, ce qui peut se comprendre, Frank McCourt a décidé de serrer la ceinture. Contrairement aux années précédentes, il n’a rien fait pour éviter les sanctions de la DNCG, qui force ainsi l'OM à arrêter de dépenser à tout-va au mercato. Pour l’heure, le plan fonctionne parfaitement puisque Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré ont quitté le club.
Cela devrait continuer dans les prochaines semaines, et permettre d’enfin recruter en août, même si Bruno Genesio n’a eu aucune garantie en ce sens. Les choses doivent encore bouger, et l’OM invite ainsi des joueurs comme Leonardo Balerdi, Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Hojbjerg à quitter le club. Autant pour faire entrer de l’argent dans les caisses pour que faire baisser la masse salariale.
Mais comme l’évoque le quotidien La Marseillaise, il y a tout de même un risque que les choses ne se passent pas comme prévu. En effet, avec leur gros salaire, les cadres de l’OM ne trouveront pas preneurs facilement. En conséquence, Grégory Lorenzi a débuté des négociations avec les plus gros salaires du club, à savoir Hojbjerg, Kondogbia, Aguerd et Gouiri notamment, pour leur demander de baisser leur salaire.
« Des discussions ont été lancées avec les plus gros salaires afin que ces derniers, si d’aventure ils ne trouvaient pas de porte de sortie, acceptent de toucher moins. L’échec sportif de la saison dernière peut être un argument à mettre en balance pour y parvenir. Reste à savoir si les intéressés seront d’accord avec ce principe », souligne La Marseillaise, qui doute clairement que les joueurs acceptent de faire un sacrifice financier qui n’est pas prévu dans leur contrat. De quoi lancer l’ère Lorenzi de manière très compliquée dans l’environnement marseillais, même si cela va permettre aux cadres de comprendre qu’ils sont invités à partir de l’OM rapidement pour le bien du club.
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Derniers commentaires

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

J'ai rien comparer, je veux surtout pas comparer la dette de L OM a celui du barca hein !!

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

😁 j ai jamais dit le contraire, c est la comparaison avec le barca qui m a bien fait marrer

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

Toute façon il faut recruter , trouve moi un club dans le monde qui recrute jamais , aller j attend

OM : McCourt oblige Lorenzi à des négociations humiliantes

bouffeur de kebab... quand on a rien a dire, vaut mieux se taire hein....

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

Sauf que l om n est ni le barca, n a ni le centre de formation du barca et n est ni compétitif 😂

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