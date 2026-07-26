CdM : La FIFA récompense l'Argentine et le Paraguay sans raison

Loin d'être rassasié par le passage à 48 pays, la FIFA vise encore plus gros pour 2030. Il faut dire qu'il y a déjà six sélections qui ne passeront pas par les éliminatoires.

La FIFA prépare le terrain pour une Coupe du monde à 64 équipes. Le passage à 48 a déjà eu lieu en 2026 et peu importe les retours, Gianni Infantino estime que cette expérience a été totalement réussie. Il reste à savoir si 64 pays conviés, ce sera suffisant pour la prochaine édition. Car cela a été confirmé, six sélections sont qualifiés d’office pour cette épreuve, sans même avoir à passer par les tours qualificatifs, du jamais vu dans l’histoire du football.

Six pays déjà qualifiés, c'est open bar

Pour célébrer les 100 ans de la compétition, la FIFA a décidé d’attribuer l’organisation de la Coupe du monde 2030 à six pays. Ce sera bien évidemment le Maroc, l’Espagne et le Portugal pour la grande majorité des rencontres. Ensuite, l’organisme qui gère le football mondial a décidé, pour marquer le coup, d’organiser un match en Uruguay, lieu de la première Coupe du monde en 1930. Un hommage qui peut s’entendre même si les équipes concernées vont être ravies de faire des milliers de kilomètres en plus pour une rencontre dans des conditions bien différentes de celles au Maroc, en Espagne et au Portugal.

Mais la raison pour laquelle l’Argentine et le Paraguay accueilleront aussi un match d’ouverture et se verront donc être qualifiés d’affiche pour ce Mondial laisse perplexe. Les deux pays n’ont pas gagné cette première compétition, qui a été remportée par l'Uruguay. L’Argentine est allée en finale d’une épreuve disputée par 13 pays, dont la moitié était sud-américains, tandis que les rares pays européens avaient mis deux semaines pour venir en bateau. Enfin, le Paraguay n’aura pas besoin de passer par les éliminatoires car il est le lieu où se trouve le siège de la confédération sud-américaine. Il fallait y penser. Des raisons qui restent assez étonnantes alors que la FIFA distribue des billets gratuits pour le Mondial, où il ne sera bientôt même plus la peine de jouer des matchs pour se qualifier.