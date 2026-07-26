Incendies en France, Nelson Monfort crache sur les footballeurs

J'ai rien comparer, je veux surtout pas comparer la dette de L OM a celui du barca hein !!
😁 j ai jamais dit le contraire, c est la comparaison avec le barca qui m a bien fait marrer
Toute façon il faut recruter , trouve moi un club dans le monde qui recrute jamais , aller j attend
bouffeur de kebab... quand on a rien a dire, vaut mieux se taire hein....
Sauf que l om n est ni le barca, n a ni le centre de formation du barca et n est ni compétitif 😂
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V'là ce qui arrive quand on demande à des gens qui n'ont aucune expertise sur les #incendies de donner leur avis. Le pire, c'est que cet ingrat doit sa carrière de commentateur au monde du sport, et aujourd'hui, il en est réduit à faire ce genre de remarques démago sur le foot.