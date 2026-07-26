Incendies en France, Nelson Monfort crache sur les footballeurs

Nelson Monfort s'est pris la foudre après avoir comparé les salaires des footballeurs avec ceux des pompiers, en pleine vague d'incendies en France.

Une bonne partie de la France est touchée par les incendies après des semaines sans pluie et des températures élevées en cette année 2026. Les pompiers et combattants du feu, sur terre ou dans les airs, sont mis à rude épreuve notamment dans le sud, et la Nouvelle-Aquitaine où les images sont impressionnantes.

Forcément, les médias couvrent cette information et sur les plateaux télévisuels, il est toujours possible de créer des débats sur le feu, les moyens pour le combattre, ou parfois le manque de moyens pour le faire. Sur CNews, le commentateur sportif Nelson Monfort a pris la parole pour souligner la difficulté du métier de pompier, sur le plan pénibilité, du danger et du faible salaire, et a comparé cette situation avec le mondial de football qui vient de se terminer, et regroupe les meilleurs joueurs au monde, avec des salaires astronomiques.

L'ingratitude de Monfort dénoncée

« On sort d’un mondial de football avec des multimilliardaires qui sont là pour taper dans un ballon et nous avons des pompiers qui risquent leur vie pour dix euros par heure. Ça ce sont des faits je vous laisse méditer sur cette comparaison », a livré l’homme qui a réalisé des milliers d’interviews au micro de France Télévision avec les plus grands athlètes du monde comme Roger Federer, Usain Bolt ou les stars françaises des sports couverts par sa chaine.

Une comparaison qui peut marcher avec absolument tout. Nul doute que Nelson Monfort a pu profiter, dans sa carrière, de sa connexion rapprochée avec les sportifs parmi les mieux payés de la terre pour leur expliquer qu’ils étaient beaucoup trop payés par rapport à des infirmiers, professeurs, pompiers ou policiers qui font beaucoup plus pour la population. A méditer.

Les internautes, qui ont réagi à ces propos, n'ont en tout cas pas manqué Nelson Monfort, à la fois jugé coupable de cracher dans la soupe qui l'a nourrie pendant des décennies, et de faire des comparaisons de bas étage.