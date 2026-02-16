ICONSPORT_342826_0199

OL : « Marseillais enc.... », Ligue 1+ oublie de couper le micro

OL16 févr. , 12:40
parClaude Dautel
0
Les supporters lyonnais ont largement fêté la victoire de leur équipe contre Nice, mais sans le vouloir, Ligue 1+ a diffusé une séquence plutôt gênante. Le timing ne pouvait pas être pire.
En enchaînant une treizième victoire consécutive toutes compétitions confondues, la quatrième consécutive sans encaisser de but, l'Olympique Lyonnais a pris ses distances avec l'Olympique de Marseille, désormais à cinq longueurs. Cependant, à deux semaines du déplacement de l'équipe de Paulo Fonseca au Vélodrome, certains supporters de l'OL sont visiblement obsédés par le club phocéen. La preuve ? Une séquence surréaliste diffusée probablement sans le vouloir par Ligue 1+ dimanche soir dans la foulée de la victoire sur l'OGC Nice. Alors que le virage des Bad Gones avait fêté cela avec les joueurs et rendu hommage à un Paulo Fonseca, ému aux larmes, Thibault Le Rol, accompagné en plateau par Adil Rami, a remis à l'antenne les images et le son en provenance du Groupama Stadium. Erreur fatale.

Pas de chance pour Ligue 1+

Après le traditionnel « ahou ! », le journaliste de la chaîne Ligue 1+ lançait Adil Rami sur cette communion avec les supporters lyonnais. « On a perdu Adil, écoutez ça, Fonseca salué par tout le peuple lyonnais... », expliquait Thibault Le Rol. Sauf que juste à ce moment-là, et de manière très audible, le leader des Bad Gones était sur lui sur un autre dossier. « Les gars, le message pour les Marseillais : Marseillais enc.... », entendait-on en direct chez le diffuseur de la Ligue 1. De plus, cette séquence était ensuite rapidement diffusée sur les réseaux sociaux, histoire d'en faire profiter un maximum de monde. Une semaine après les banderoles anti-OM au Parc des Princes, les Marseillais semblent clairement être l'objet de toutes les attentions. Alors que franchement, ils ont déjà suffisamment à faire avec leur propre club. A priori, tout cela intervenant en dehors du match OL-Nice, le club rhodanien ne craint pas grand-chose.
0
Derniers commentaires

OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

Y’avais quand même Sonny Anderson en attaque , et pas en prêt pendant 6 mois.

OM : Longoria jette l'éponge, Riolo est clair

IDEM pour mac court

OL : 40 ME pour Morton, Chelsea débarque à Lyon

Ça y est la valse des prix imaginaires tout au feeling a commencé. Que ce soit par des supporters lambda comme nous, je peux comprendre. Mais tous ces sites et journalistes qui degainent des chiffres à l'emporte pièce, basés sur rien, et qui alimentent ou créent carrément la rumeur, c'est franchement pénible. On attend la fin de saison et on verra.

OL : Suivi par Lyon, il envoie son CV

Surtout pour un joueur comme lui.

OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

C'est pas Médi qui l'aurait trouvé celui ci....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

