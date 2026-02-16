OL : « Marseillais enc.... », Ligue 1+ oublie de couper le micro

Les supporters lyonnais ont largement fêté la victoire de leur équipe contre Nice, mais sans le vouloir, Ligue 1+ a diffusé une séquence plutôt gênante. Le timing ne pouvait pas être pire.

En enchaînant une treizième victoire consécutive toutes compétitions confondues, la quatrième consécutive sans encaisser de but, l'Olympique Lyonnais a pris ses distances avec l'Olympique de Marseille , désormais à cinq longueurs. Cependant, à deux semaines du déplacement de l'équipe de Paulo Fonseca au Vélodrome, certains supporters de l'OL sont visiblement obsédés par le club phocéen. La preuve ? Une séquence surréaliste diffusée probablement sans le vouloir par Ligue 1+ dimanche soir dans la foulée de la victoire sur l'OGC Nice. Alors que le virage des Bad Gones avait fêté cela avec les joueurs et rendu hommage à un Paulo Fonseca, ému aux larmes, Thibault Le Rol, accompagné en plateau par Adil Rami, a remis à l'antenne les images et le son en provenance du Groupama Stadium. Erreur fatale.

Pas de chance pour Ligue 1+

Après le traditionnel « ahou ! », le journaliste de la chaîne Ligue 1+ lançait Adil Rami sur cette communion avec les supporters lyonnais. « On a perdu Adil, écoutez ça, Fonseca salué par tout le peuple lyonnais... », expliquait Thibault Le Rol. Sauf que juste à ce moment-là, et de manière très audible, le leader des Bad Gones était sur lui sur un autre dossier. « Les gars, le message pour les Marseillais : Marseillais enc.... », entendait-on en direct chez le diffuseur de la Ligue 1. De plus, cette séquence était ensuite rapidement diffusée sur les réseaux sociaux, histoire d'en faire profiter un maximum de monde. Une semaine après les banderoles anti-OM au Parc des Princes, les Marseillais semblent clairement être l'objet de toutes les attentions. Alors que franchement, ils ont déjà suffisamment à faire avec leur propre club. A priori, tout cela intervenant en dehors du match OL-Nice, le club rhodanien ne craint pas grand-chose.