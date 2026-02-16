ICONSPORT_275433_0029
McCourt - Longoria

OM : La Provence détruit Frank McCourt

OM16 févr. , 13:20
parClaude Dautel
9
Qui aime bien châtie bien, et au lendemain de l'annonce du départ de Medhi Benatia, le quotidien La Provence est impitoyable envers les dirigeants de l'OM. Et en premier au sujet de Frank McCourt.
Propriété de CMA Média, filiale de CMA CGM, société basée à Marseille et sponsor maillot de l'Olympique de Marseille, le quotidien La Provence suit depuis l'éternité l'histoire du club phocéen. Mais depuis quelques mois, le quotidien régional a du mal à comprendre ce qu'il se passe du côté de ce qu'il appelle souvent « le plus fada des clubs français ». Il est vrai qu'en une semaine, l'OM a vu partir son entraîneur, puis son directeur du football annoncer qu'il avait démissionné depuis quelques jours, tout en assistant tout de même au dernier match au Vélodrome. Patron des sports de La Provence, souvent insulté sur les réseaux sociaux, Alexandre Jacquin ne cache pas sa désolation devant le champ de ruines qu'est actuellement l'Olympique de Marseille. Et il s'en prend directement au propriétaire du club.

Une armée numérique pour défendre Benatia ?

Pour notre confrère, Frank McCourt a beau avoir fait des efforts financiers colossaux depuis qu'il a racheté l'OM à Margarita Louis-Dreyfus, il se plante totalement. « Que reste-t-il aujourd'hui? Un vaisseau fantôme appartenant à un actionnaire, Frank McCourt, passant davantage de temps à participer à des tribunes prônant la réforme de la gouvernance du football français qu'à installer un commandement digne de ce nom au sein de la maison ciel et blanc. En ce lundi 16 février 2026, l’entraîneur et son staff sont partis, le directeur du football aussi sans doute bientôt suivi par quelques-uns de ses courtisans (...) Bienvenue dans le néant. Ou presque », écrit Alexandre Jacquin. Ce dernier n'oublie pas d'accuser Medhi Benatia d'avoir contribué à alimenter certains comptes sur les réseaux sociaux pour défendre son bilan et s'en prendre à ceux qui osaient le critiquer.
Dans L'Équipe, on confirme cette accusation, en voyant derrière certains insiders des bras armés d'une petite armée numérique dont Medhi Benatia était devenu le pourvoyeur d'informations. Même sur X, certains comptes qui suivent l'OM depuis des années avouent ne pas être surpris de ces accusations. Actuellement en France, Frank McCourt a clairement du boulot avant d'éteindre un incendie qui s'est déclaré à tous les étages.
9
Derniers commentaires

OL : Fabrizio Romano clarifie l'avenir d'Endrick

Une qualif en LDC, une victoire en Europa league, un Endrick heureux de jouer pour ce maillot, se plaisant dans la ville Lyon et une direction déterminée à le garder ça peut ouvrir des négociations que ces journaleux et leur culture du vide ne soupçonnent même pas

OM : Benatia assume, c’est au tour de Longoria

Pour la 3 ème place ça devient compliqué...si marseille gagne pas la cup c est une annee catastrophique !!

OM : Benatia assume, c’est au tour de Longoria

Longoria serait malhonnête ? Non ?

OM : La Provence détruit Frank McCourt

wahou le pavé c'est une dissertation ton coms....

OL : « Marseillais enc.... », Ligue 1+ oublie de couper le micro

Allez lyon garder votre 3 ème place plus la c3 et la cup !!! Pour une saison inoubliable !!👍💪

