OM : Longoria a trouvé le successeur de Benatia

OM16 févr. , 12:00
parCorentin Facy
24 heures après l’annonce du départ de Medhi Benatia, la succession de l’ex-directeur du football n’est toujours pas réglée à l’OM. Un nom se détache toutefois, celui de Federico Balzaretti.
Le communiqué publié par Medhi Benatia dimanche en début d’après-midi a fait l’effet d’une bombe. Personne ne s’y attendait quand soudainement, l’ex-directeur du football de l’Olympique de Marseille a annoncé son départ, acté en interne depuis le lendemain de la défaite contre le Paris Saint-Germain. Solidaire de Roberto De Zerbi, l’ancien dirigeant de l’OM s’en va en pleine saison et laisse désormais à Pablo Longoria la charge de reconstruire un organigramme sur le plan sportif.

Balzaretti en pole pour succéder à Benatia

Un nom se détache clairement pour prendre la succession de Medhi Benatia, celui de Federico Balzaretti, qui a rejoint le club phocéen en novembre dernier en tant qu’adjoint… de Medhi Benatia. « Federico Balzaretti est actuellement pressenti pour succéder à Medhi Benatia et gérer les affaires courantes du secteur sportif » confirme le compte insider Massilia Zone avant de poursuivre.
« Contrairement aux informations parvenues, le dossier Habib Beye est toujours actif, alors que de nouveaux contacts ont également eu lieu avec Eric Chelle » complète le compte spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille, affirmant donc que l’ancien dirigeant de l’AS Roma est fortement pressenti pour prendre la succession de Medhi Benatia aux commandes du sportif. On peut également penser que Pablo Longoria, en retrait depuis plus d’un an, va revenir au premier plan sur l’opérationnel sportif et notamment sur les transferts.

Longoria de retour au premier plan ?

Ancien directeur sportif du club avant de devenir président, Pablo Longoria avait laissé une liberté totale à Medhi Benatia. Le départ du Marocain rebat logiquement les cartes. Dans ce dossier, Frank McCourt aura également son mot à dire. Présent en tribunes au Vélodrome pour la réception de Strasbourg samedi, l’Américain devra valider les changements souhaités par Pablo Longoria à la direction du club pour que ceux-ci soient officiels.

