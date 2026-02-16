PSG : Trahison dans le vestiaire, Luis Campos est dégoûté

L’été dernier, Luis Campos a fait le pari de faire confiance à son groupe de joueurs au PSG en faisant quasiment l’impasse sur le mercato. Le Portugais ne peut que constater que son choix n’a pas été le bon.

Il y a un peu plus de six mois, le Paris Saint-Germain abordait son mercato estival auréolé de son titre en Ligue des Champions. Luis Campos et Luis Enrique étaient logiquement très satisfaits de leur effectif et ont par conséquent fait le choix de ne pas y toucher ou presque. Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi sont les seuls joueurs à avoir posé leurs valises au PSG -pour 110 millions d’euros tout de même- et aucun renfort n’est arrivé au milieu de terrain ni en attaque.

Architecte du projet parisien, Luis Campos a fait confiance à son groupe pour renouveler la saison 2025 exceptionnelle et a pris le parti de ne pas amener trop de concurrence au sein de l’équipe. Un pari perdant comme le souligne L’Equipe puisque les joueurs du PSG ne sont plus au même niveau que la saison dernière. De quoi rendre fou Luis Campos, comme trahi par son vestiaire.

« Pour l’instant, Paris est moins fort parce que ses meilleurs joueurs n’ont encore jamais fait un grand match le même jour. Pour l’instant, la saison n’a pas tranché la pertinence du choix de la stabilité de l’effectif » souligne le quotidien national dans son édition du jour avant de poursuivre. « Même s’il faut résister à la tentation de juger un recrutement au milieu de la saison, Paris s’est affaibli au poste essentiel de gardien et, en cherchant à introduire de la concurrence en défense centrale, il a surtout introduit de la fébrilité quand Zabarnyi joue » peut-on lire.

Lire aussi Le PSG accusé d'avoir jeté 110ME par la fenêtre

Autrement dit, Luis Campos a eu tout faux cet été selon le quotidien national. Des erreurs qui ne devront pas être répétées l’été prochain. De toute évidence, le Portugais ne se fera pas avoir deux fois et il y a fort à parier qu’avec l’approbation de Luis Enrique, l’ancien dirigeant de l’AS Monaco recrutera pour introduire une réelle concurrence au sein de l’effectif. Cela a déjà commencé dès cet hiver avec la signature du talentueux Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone pour à peine 10 millions d’euros.