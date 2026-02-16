ICONSPORT_312883_0630

PSG : Trahison dans le vestiaire, Luis Campos est dégoûté

PSG16 févr. , 13:40
parCorentin Facy
0
L’été dernier, Luis Campos a fait le pari de faire confiance à son groupe de joueurs au PSG en faisant quasiment l’impasse sur le mercato. Le Portugais ne peut que constater que son choix n’a pas été le bon.
Il y a un peu plus de six mois, le Paris Saint-Germain abordait son mercato estival auréolé de son titre en Ligue des Champions. Luis Campos et Luis Enrique étaient logiquement très satisfaits de leur effectif et ont par conséquent fait le choix de ne pas y toucher ou presque. Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi sont les seuls joueurs à avoir posé leurs valises au PSG -pour 110 millions d’euros tout de même- et aucun renfort n’est arrivé au milieu de terrain ni en attaque.
Architecte du projet parisien, Luis Campos a fait confiance à son groupe pour renouveler la saison 2025 exceptionnelle et a pris le parti de ne pas amener trop de concurrence au sein de l’équipe. Un pari perdant comme le souligne L’Equipe puisque les joueurs du PSG ne sont plus au même niveau que la saison dernière. De quoi rendre fou Luis Campos, comme trahi par son vestiaire.
« Pour l’instant, Paris est moins fort parce que ses meilleurs joueurs n’ont encore jamais fait un grand match le même jour. Pour l’instant, la saison n’a pas tranché la pertinence du choix de la stabilité de l’effectif » souligne le quotidien national dans son édition du jour avant de poursuivre. « Même s’il faut résister à la tentation de juger un recrutement au milieu de la saison, Paris s’est affaibli au poste essentiel de gardien et, en cherchant à introduire de la concurrence en défense centrale, il a surtout introduit de la fébrilité quand Zabarnyi joue » peut-on lire.

Lire aussi

Le PSG accusé d'avoir jeté 110ME par la fenêtreLe PSG accusé d'avoir jeté 110ME par la fenêtre
Autrement dit, Luis Campos a eu tout faux cet été selon le quotidien national. Des erreurs qui ne devront pas être répétées l’été prochain. De toute évidence, le Portugais ne se fera pas avoir deux fois et il y a fort à parier qu’avec l’approbation de Luis Enrique, l’ancien dirigeant de l’AS Monaco recrutera pour introduire une réelle concurrence au sein de l’effectif. Cela a déjà commencé dès cet hiver avec la signature du talentueux Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone pour à peine 10 millions d’euros.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275433_0030 (1)
OM

OM : Benatia assume, c’est au tour de Longoria

Lucas Stassin
ASSE

5 mois sans but, Stassin devient le chouchou de l’ASSE

ICONSPORT_281225_0036
OM

L'OM fonce en Angleterre pour bétonner sa défense

ICONSPORT_346283_0001
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le PSG gagnant à Monaco, 80 euros en toute sécurité

Fil Info

16 févr. , 15:30
OM : Benatia assume, c’est au tour de Longoria
16 févr. , 15:00
5 mois sans but, Stassin devient le chouchou de l’ASSE
16 févr. , 14:40
L'OM fonce en Angleterre pour bétonner sa défense
16 févr. , 14:20
Paris Sportifs : Le PSG gagnant à Monaco, 80 euros en toute sécurité
16 févr. , 14:00
OL : Fabrizio Romano clarifie l'avenir d'Endrick
16 févr. , 13:20
OM : La Provence détruit Frank McCourt
16 févr. , 13:00
Real : Mourinho de retour, la clause qui excite Madrid
16 févr. , 12:40
OL : « Marseillais enc.... », Ligue 1+ oublie de couper le micro

Derniers commentaires

OL : Fabrizio Romano clarifie l'avenir d'Endrick

Une qualif en LDC, une victoire en Europa league, un Endrick heureux de jouer pour ce maillot, se plaisant dans la ville Lyon et une direction déterminée à le garder ça peut ouvrir des négociations que ces journaleux et leur culture du vide ne soupçonnent même pas

OM : Benatia assume, c’est au tour de Longoria

Pour la 3 ème place ça devient compliqué...si marseille gagne pas la cup c est une annee catastrophique !!

OM : Benatia assume, c’est au tour de Longoria

Longoria serait malhonnête ? Non ?

OM : La Provence détruit Frank McCourt

wahou le pavé c'est une dissertation ton coms....

OL : « Marseillais enc.... », Ligue 1+ oublie de couper le micro

Allez lyon garder votre 3 ème place plus la c3 et la cup !!! Pour une saison inoubliable !!👍💪

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading