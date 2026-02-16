Real : Mourinho de retour, la clause qui excite Madrid

Alvaro Arbeloa obtient d’excellents résultats au Real Madrid mais l’ancien entraîneur du Castilla n’est pas certain d’être reconduit la saison prochaine. Le nom de José Mourinho est notamment évoqué en Espagne.

Successeur de son ami Xabi Alonso à la tête du Real Madrid depuis plusieurs semaines désormais, Alvaro Arbeloa obtient pour l’instant d’excellents résultats à la tête de la Casa Blanca. Les succès s’enchaînent en Liga à tel point que les coéquipiers de Kylian Mbappé sont revenus à hauteur du FC Barcelone, qui joue ce lundi contre Gérone. Malgré les bons résultats, Alvaro Arbeloa reste dans le flou quant à son avenir. En effet, Florentino Pérez n’a pas encore décidé si l’ancien latéral droit espagnol sera reconduit la saison prochaine.

Cela dépendra en partie des titres gagnés ou pas en fin de saison. En cas de départ d’Alvaro Arbeloa, un nom revient avec insistance en Espagne, celui d’un certain José Mourinho, actuellement en poste au Benfica Lisbonne. Le journal AS évoque justement la piste d’un potentiel retour du technicien portugais au Real Madrid dans son édition du jour. Et selon le média spécialisé, il est clair que le « Special One » ne serait pas insensible en cas d’appel de Florentino Pérez et cela même s’il est « heureux » à Benfica.

Mourinho a une clause pour quitter Benfica

Nos confrères espagnols précisent que le contrat de José Mourinho comporte une clause qui peut lui permettre de facilement se libérer et ainsi changer de club. Un point important pour l’état-major du Real Madrid, dont le patron Florentino Pérez garde un lien très fort avec son ancien entraîneur. AS précise que pour l’instant, le conseil d’administration du club merengue n’a pas évoqué un potentiel retour de José Mourinho pour la saison prochaine.

Néanmoins, cette piste sera à suivre de près, notamment dans le cas où Jürgen Klopp, qui semble être le choix numéro 1 du Real Madrid, viendrait à refuser le poste. Dans le même temps, Alvaro Arbeloa espère bien créer la surprise en Liga ou en Ligue des Champions afin de conserver son poste. L’identité du futur entraîneur du Real Madrid pour la saison 2026-2027 est en tout cas un mystère pour l’instant mais une chose est certaine, il ne faut pas écarter José Mourinho de la course, alors que son club du Benfica Lisbonne affrontera… le Real Madrid en barrages de la Ligue des Champions.