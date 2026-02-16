PSG : Un remplaçant vendu à prix d’or, l’offre sera énorme

Y’avais quand même Sonny Anderson en attaque , et pas en prêt pendant 6 mois.
IDEM pour mac court
Ça y est la valse des prix imaginaires tout au feeling a commencé. Que ce soit par des supporters lambda comme nous, je peux comprendre. Mais tous ces sites et journalistes qui degainent des chiffres à l'emporte pièce, basés sur rien, et qui alimentent ou créent carrément la rumeur, c'est franchement pénible. On attend la fin de saison et on verra.
Surtout pour un joueur comme lui.
C'est pas Médi qui l'aurait trouvé celui ci....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
Loading
🏆 Ibrahim Mbaye n'a que 17 ans, mais son palmarès est absolument incroyable ! 🇫🇷 Championnat de France Champion en 2025 🇫🇷 Coupe de France Vainqueur en 2025 🇪🇺 Ligue des champions de l'UEFA Vainqueur en 2025 🌍 Coupe du monde des clubs Finaliste en 2025 🇪🇺 Supercoupe de l'UEFA