ICONSPORT_274476_0286

PSG : Un remplaçant vendu à prix d’or, l’offre sera énorme

PSG16 févr. , 12:20
parCorentin Facy
0
Malgré un statut de remplaçant au PSG, Ibrahim Mbaye est très courtisé dans l’optique du prochain mercato estival. La Premier League est prête à casser sa tirelire pour s’offrir le champion d’Afrique.
Auteur d’un but et de deux passes décisives depuis le début de la saison, Ibrahim Mbaye n’a jamais été autant utilisé au Paris Saint-Germain depuis le début de sa carrière. L’ailier sénégalais a marqué des points auprès de Luis Enrique, s’imposant comme une solution crédible dans la rotation de l’effectif en attaque. L’entraîneur du PSG apprécie la vitesse et les qualités techniques du joueur formé dans la capitale et n’a pas hésité à l’utiliser à 20 reprises cette saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions.

Lire aussi

Ibrahim Mbaye en Premier League, le PSG attaquéIbrahim Mbaye en Premier League, le PSG attaqué
Champion d’Afrique avec le Sénégal et sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2028, Ibrahim Mbaye apprécie de monter ainsi en puissance dans son club formateur. Mais à seulement 18 ans, le natif de Trappes espère aussi grappiller davantage de temps de jeu à l’avenir et pourquoi pas un rôle de titulaire. Ce sera compliqué à Paris au vu de la concurrence, raison pour laquelle de nombreux clubs européens suivent la situation d’Ibrahim Mbaye de près.
A en croire les informations de The Athletic, c’est en autre le cas de Chelsea mais surtout d’Aston Villa. Unai Emery est un grand fan de l’ailier d’1m75 et souhaite le faire venir chez les Villans l’été prochain. Le média affirme que le club anglais, déjà très intéressé cet hiver, a prévu de revenir à la charge l’été prochain pour tenter de boucler l’opération. Les clubs anglais ne connaissent pas la crise et le PSG pourrait recevoir une très grosse offre sur le plan financier pour Ibrahim Mbaye.

Mbaye, une grosse vente pour le PSG cet été ?

Une opportunité en or pour le champion d’Europe de vendre un remplaçant à prix d’or alors que sa valeur marchande se situe aux alentours de 25 millions d’euros selon Transfermarkt. Une somme en hausse après le sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations, une compétition durant laquelle Ibrahim Mbaye a livré quelques bonnes prestations dans un rôle de joker de luxe. Reste maintenant à savoir ce que le PSG décidera pour l’avenir d’Ibrahim Mbaye avec certainement une prolongation ou un transfert cet été. La volonté du joueur sera aussi déterminante. Or, on ignore pour l'instant si Mbaye est chaud à l'idée de rejoindre Unai Emery à Aston Villa.
I. Mbaye

I. Mbaye

FranceFrance Âge 18 Attaquant

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs16
Buts1
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282993_0032
Liga

Real : Mourinho de retour, la clause qui excite Madrid

ICONSPORT_342826_0199
OL

OL : « Marseillais enc.... », Ligue 1+ oublie de couper le micro

ICONSPORT_151137_0341
OM

OM : Longoria a trouvé le successeur de Benatia

Fil Info

16 févr. , 13:00
Real : Mourinho de retour, la clause qui excite Madrid
16 févr. , 12:40
OL : « Marseillais enc.... », Ligue 1+ oublie de couper le micro
16 févr. , 12:00
OM : Longoria a trouvé le successeur de Benatia
16 févr. , 11:30
Lens favori pour le titre, le PSG n'est pas au niveau
16 févr. , 11:05
Le PSG dévoile un groupe sans surprise contre Monaco
16 févr. , 11:00
L'ASSE redoute ce très gros flop au mercato
16 févr. , 10:30
Canal+ révèle l’erreur de Benatia qui a tué l’OM
16 févr. , 10:00
OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

Derniers commentaires

OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

Y’avais quand même Sonny Anderson en attaque , et pas en prêt pendant 6 mois.

OM : Longoria jette l'éponge, Riolo est clair

IDEM pour mac court

OL : 40 ME pour Morton, Chelsea débarque à Lyon

Ça y est la valse des prix imaginaires tout au feeling a commencé. Que ce soit par des supporters lambda comme nous, je peux comprendre. Mais tous ces sites et journalistes qui degainent des chiffres à l'emporte pièce, basés sur rien, et qui alimentent ou créent carrément la rumeur, c'est franchement pénible. On attend la fin de saison et on verra.

OL : Suivi par Lyon, il envoie son CV

Surtout pour un joueur comme lui.

OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

C'est pas Médi qui l'aurait trouvé celui ci....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading