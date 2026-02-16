PSG : Un remplaçant vendu à prix d’or, l’offre sera énorme

Malgré un statut de remplaçant au PSG, Ibrahim Mbaye est très courtisé dans l’optique du prochain mercato estival. La Premier League est prête à casser sa tirelire pour s’offrir le champion d’Afrique.

Auteur d’un but et de deux passes décisives depuis le début de la saison, Ibrahim Mbaye n’a jamais été autant utilisé au Paris Saint-Germain depuis le début de sa carrière. L’ailier sénégalais a marqué des points auprès de Luis Enrique, s’imposant comme une solution crédible dans la rotation de l’effectif en attaque. L’entraîneur du PSG apprécie la vitesse et les qualités techniques du joueur formé dans la capitale et n’a pas hésité à l’utiliser à 20 reprises cette saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions.

Champion d’Afrique avec le Sénégal et sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2028, Ibrahim Mbaye apprécie de monter ainsi en puissance dans son club formateur. Mais à seulement 18 ans, le natif de Trappes espère aussi grappiller davantage de temps de jeu à l’avenir et pourquoi pas un rôle de titulaire. Ce sera compliqué à Paris au vu de la concurrence, raison pour laquelle de nombreux clubs européens suivent la situation d’Ibrahim Mbaye de près.

A en croire les informations de The Athletic, c’est en autre le cas de Chelsea mais surtout d’Aston Villa. Unai Emery est un grand fan de l’ailier d’1m75 et souhaite le faire venir chez les Villans l’été prochain. Le média affirme que le club anglais, déjà très intéressé cet hiver, a prévu de revenir à la charge l’été prochain pour tenter de boucler l’opération. Les clubs anglais ne connaissent pas la crise et le PSG pourrait recevoir une très grosse offre sur le plan financier pour Ibrahim Mbaye.

Mbaye, une grosse vente pour le PSG cet été ?

Une opportunité en or pour le champion d’Europe de vendre un remplaçant à prix d’or alors que sa valeur marchande se situe aux alentours de 25 millions d’euros selon Transfermarkt. Une somme en hausse après le sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations, une compétition durant laquelle Ibrahim Mbaye a livré quelques bonnes prestations dans un rôle de joker de luxe. Reste maintenant à savoir ce que le PSG décidera pour l’avenir d’Ibrahim Mbaye avec certainement une prolongation ou un transfert cet été. La volonté du joueur sera aussi déterminante. Or, on ignore pour l'instant si Mbaye est chaud à l'idée de rejoindre Unai Emery à Aston Villa.